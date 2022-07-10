“جميل كيوسف حزين كأبيه”.. هكذا احتفل مسلمو أوكرانيا بعيد الأضحى (فيديو)

توافد مسلمو العاصمة الأوكرانية كييف، أمس السبت، على المركز الإسلامي الثقافي للاحتفال بعيد الأضحى.

ووصف الشيخ حيدر الحاج إمام المركز الثقافي الإسلامي فرحة المسلمين التي امتزجت بالحزن على أوضاع البلد، بالقول إنه كان “جميلًا كيوسف حزينًا كأبيه”.

وقال لبرنامج المسائية على الجزيرة مباشر، إن المسلمين جاءوا من كل أنحاء كييف من أجل الصلاة وتقديم التهاني لبعضهم.

وأكد حيدر أن المصلين جاءوا “مستعدين لكل الاحتمالات” التي قد تفاجئهم بها القوات الروسية.

المسلمون في العاصمة الأوكرانية يحيون #عيد_الأضحى في تجمع يعتبر الأكبر لهم منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا pic.twitter.com/twVWsduIOH — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 9, 2022

واعتاد مسلمو كييف على التوافد على المركز الإسلامي بالآلاف للاحتفال بالعيد، بينما كان العدد قليلًا في هذه السنة بسبب الأحداث، وفق حيدر.

وزاد إمام المركز الثقافي الإسلامي أن مسلمي أوكرانيا بدأوا بالتأقلم مع أوضاع الحرب، إذ أدى صلاة عيد الفطر عدد أقل من الرجال والشيوخ، بينما كانت البهجة مختلفة هذا العيد الذي تميز بحضور عدد أكبر من الأطفال ببهجتهم والنساء والعائلات.

وعادت الأجواء في صلاة العيد إلى ما قبل الحرب، إذ اشترك الكبار والصغار في الألعاب، مع أن عدد المصليين كان قليلا، وقدّره حيدر بحوالي 600 مصلّ فيما كان يصل قبل ذلك إلى 6 آلاف.

وأفاد حيدر بأن المسلمين ذبحوا الأضاحي في المركز الإسلامي، وأن اليوم الأحد وغدا الاثنين مخصصان لتوزيع لحوم الأضاحي على مستحقيها، وهو نشاط سنوي للمركز.

وأضاف أن المركز ينظم أنشطة للمسلمين وألعابا ترفيهية وتثقيفية لصالح الأطفال الذين ولدوا في أوكرانيا حتى يتعرفوا على الدين الإسلامي.

وأشار إلى وجود مدارس لأبناء المسلمين زيادة على تنظيم مخيم قرآني في الأيام القليلة الماضية، وأنه عرف مشاركة كبيرة بهدف الحفاظ على الهوية الإسلامية في أوكرانيا.

وقدّم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي التهنئة للمسلمين، ونشر فيديو تمنى فيه أن يكون عيد سلام لكل الأوكرانيين وخاصة المسلمين.