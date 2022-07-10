تفاعل واسع مع فيديو لسفيرة أمريكا بالجزائر وهي تتفاوض على سعر خروف العيد (فيديو)

حظي مقطع مصوّر نشرته إليزابيث مور أوبين -السفيرة الأمريكية بالجزائر- بتفاعل بين المتابعين عبر مواقع التواصل، إذ ظهرت فيه وهي تتفاوض مع بائع على سعر أضحية العيد.

وباللهجة الجزائرية، تفاوضت السفيرة الأمريكية مع بائع الأغنام على سعر الأضحية، بعد أن قدّر ثمنه بـ10 ملايين سنتيم (ما يعادل 600 دولار تقريبًا).

في مقطع طريف… السفيرة الأمريكية في الجزائر تتفاوض على شراء خروف العيد#الجزائر #عيد_الأضحى pic.twitter.com/5r25KcTA5W — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 10, 2022

وردّت السفيرة (بزاف) أي إن سعره باهظ، إلى أن انتهت عملية التفاوض إلى موافقتها على شرائه بـ6 ملايين سنتيم (ما يعادل 408 دولارات).

وأرفقت السفيرة المقطع بتعليق تهنئ فيه الجزائريين، جاء فيه “عيد مبارك لجميع الجزائريين”.

Eid Adha mubarak to all Algerians! pic.twitter.com/e8IzBml9ya — Ambassador Aubin (@USAmbtoAlgeria) July 8, 2022

وأعاد متابعون نشر المقطع، قائلين إن الجزائر تدخل قلب الأجانب الذين يأتون إليها، بينما رأى أحد المغردين أنه حتى السفيرة باتت تفاصل في الأسعار.

السفيرة الامريكيه في الجزائر تتفاوض مع البائع لشراء خروف العيد وزوجها يصفها بأنها:

مسيطرة 😂 https://t.co/QepbUxbhmc — عبدالعزيز كركدان (@abduilaziz_) July 9, 2022

حتى السفيرة الأمريكية أصبحت تقاشح مليح و تفاصل في الثمن 🤨🙂 https://t.co/b0O2tyJuJe — Mourad (@mouradh_dz) July 9, 2022

سفيرة أمريكا بالجزائر طلعت مسيطرة 😂😂♥️ 🇩🇿🇺🇸 https://t.co/Jh9QxuFv8U — ابتسام (@bissem_) July 8, 2022

وأدى المسلمون في الجزائر صلاة عيد الأضحى المبارك، أمس السبت، وذلك بالتوافق مع عدد من الدول العربية والإسلامية، في حين أدى مسلمو المغرب صلاة العيد، اليوم الأحد.

وإليزابيث أوبين دبلوماسية أمريكية ومسؤولة في وزارة الخارجية، عُيّنت سفيرة للولايات المتحدة بالجزائر في 17 ديسمبر/كانون الأول 2021.