بالصلصة أم بالثوم والخل؟ طريقة عمل “فتة العيد” تشعل جدلا طريفا بين المصريين (فيديو)

دخل مصريون في جدل إلكتروني ونِقاش أغرق المنصات بشأن طريقة عمل “الفتة” وهي الطبق الشعبي الرئيسي على موائدهم مع كل عيد أضحى، وكان محور النقاش هو: هل تُطبخ بالصلصة أم بالثوم والخل فقط؟

وتعد الفتة من أبرز مظاهر الاحتفال بقدوم عيد الأضحى المبارك، خاصة بعد الانتهاء من ذبح الأضحية، وسُميت الفتة بهذا الاسم لأنها تُطهى من فتات الخبز المحمص مضافًا إليه الأرز وقطع اللحم.

واحتدم الجدل الطريف بين المدونين عبر المنصات، فهناك فريق متمسك بالصلصلة باعتبارها جزءا أساسيا من الطبق الشهير، بينما يصر آخرون – وبخاصة أهالي الإسكندرية – على أنها دخيلة وأن الأصل هو الخل والثوم فقط.

ولفت مؤيّدو الفريق الأخير إلى كتاب “أصول الطهي” لنظيرة نيقولا والمعروفة باسم أبلة نظيرة، صاحبة أول موسوعة عربية في الطبخ ومن أشهر مؤلفي كتب فن الطهي، إذ أكدت أن طريقة عمل الفتة بالخل والثوم فقط دون ذكر الصلصة.

وتميل الشيف المصرية المقيمة في كندا ريم أحمد، إلى إضافة الصلصة إلى طبق الفتة المصري، وتعتقد أنها بذلك تصبح أفضل مذاقًا، مثل فكرة صلصة الكشري التي لا يستقيم الطبق الشعبي من دونها.

وأوضحت خلال لقاء مع برنامج (هاشتاج) على الجزيرة مباشر أن “الأصل هو أن تأكل ما تحب، فمن يريدها بالصلصة فليفعل ومن يكتفي بالثوم والخل فليفعل”.

غير أنها تؤيد فكرة التغيير والتنويع بشكل عام كونها تعايشت مع مطابخ أخرى عديدة في الغربة. كما أن هناك من يحب تجربة تداخل هذه المطابخ مع بعضها البعض، فهناك مثلًا فتة بالباذنجان والزبادي، لكنها غير منتشرة بين المصريين، وكذلك فتة بالشاورما، وغيرها.