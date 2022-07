تقاضى 286 ضعف راتبه خطأً.. هذا ما فعله موظف حين طالبته الشركة بإعادة الأموال

استقال موظف حصل خطأً على 286 ضعف راتبه عن شهر مايو/ أيار الماضي من الشركة التي يعمل لديها، ثم اختفى بعد أن وعد إدارة الشركة بأنه سيعيد المبلغ الزائد الذي دُفع له.

وكان الرجل يعمل لدى أحد أكبر منتجي اللحوم الباردة في تشيلي، ودفعت الشركة له مبلغ 165398851 من البيزو التشيلي (أي أكثر من 180 ألف دولار أمريكي) ، بدلا من 500 ألف بيزو (545 دولارًا)، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وعند ذلك اتصل الموظف بنائب مدير قسم الموارد البشرية للإبلاغ عن الخطأ في السداد، وراجعت إدارة الشركة سجلاتها وأكدت أن الموظف قد حصل خطأً على حوالي 286 ضعف راتبه الشهري، وطلبت من الموظف إعادة المبلغ الزائد.

