لماذا لا نستطيع شرب الماء المالح وكيف يؤدي الإفراط فيه إلى الوفاة؟

على الرغم من أن الماء ضروري لبقائنا، فإن مياه البحر المالحة لا تروي العطش، كما أن الإفراط في شربها قد يؤدي إلى الوفاة وفق موقع لايف ساينس.

فلماذا لا نشرب مياه البحار والمحيطات؟ الإجابة عن هذا السؤال واضحة ومباشرة: لأنها مياه شديدة الملوحة لا تستطيع الكلية البشرية معالجتها.

فالملح المذاب يشكل نحو 3.5% من وزن مياه البحر وفقًا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في الولايات المتحدة، وإذا أزيل كل الملح الموجود في المحيطات ونُشر على كل مسطح على الأرض، فإن هذه الطبقة المالحة سترتفع أكثر من 166 مترًا أي بارتفاع يصل إلى 40 طابقًا.

يقول روب ديسال -أمين معهد ساكلر لعلم الجينوم المقارن في المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي- إن ملوحة مياه البحر عالية جدًّا ويتعذر على البشر معالجتها بأمان، إذ تتطلب خلايانا تناول الماء “في شكل نقي نسبيًّا”.

ويضيف “بالنسبة لمعظم الحيوانات، تستطيع الكلى لديها أن ترشّح الشوائب من الماء، وما يحدث عندما تشرب أنت الماء المالح هو أنك تتناول الكثير من الملح الذي يحتاج الجسم الآن للتخلص منه”.

