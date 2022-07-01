هكذا نرد على إساءة عبدة البقر والفئران إلى الرسول ﷺ.. رسالة عمر عبد الكافي لأمة الإسلام (فيديو)

وسط الإساءات المتكررة إلى الإسلام والمسلمين ونبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، يتساءل كثيرون عن دور المسلمين في الرد والدفاع عن دينهم ورسولهم، وهل يكتفون بالاحتجاج والتظاهر والمقاطعة أم أن هناك خيارات أخرى؟

يقول الداعية الإسلامي الدكتور عمر عبد الكافي إن من يعبدون الأشياء والتماثيل والحيوانات من بقر وفئران وغيرها من دون الله، لم يروا من أمة الإسلام محمدًا في أخلاقهم ولا في سلوكهم حتى يرتدعوا عن الإساءة.

وأضاف خلال لقاء عبر برنامج (أيام الله) على الجزيرة مباشر “لو رأوا الإسلام الحقيقي يمشي على أقدام في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي رَبَت على مليار ونصف إنسان، لانزوى كل مسيء في جحره”.

وتابع “إذن فإن الأمر ليس بالمظاهرات ولا بالكلمات ولا بالشتائم، كما أن الشعوب تهتم بالدولار والأموال ربما أكثر من الدين، وتخاف كثيرًا من الشح الاقتصادي وقلة الموارد، وهنا يأتي دور المقاطعة”.

ثم استدرك قائلًا “والقضية ليست قضية مقاطعة فقط، وإنما علينا أن نبدأ في تصنيع ما نستورده من هذه الدول، ونعمل ما نحتاج إليه من مهن وصناعات، وكما يقال (من لم يكن رغيفه من فأسه لم يكن رأيه من رأسه)”.