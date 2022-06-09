إيلون ماسك يهدد بالتراجع عن صفقة تويتر.. ما الذي يخطط له الملياردير الأمريكي؟ (فيديو)

هدد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بفسخ صفقة الاستحواذ على تويتر التي بلغت قيمتها 44 مليون دولار، واتهم شركة موقع التواصل الاجتماعي بعرقلة طلباته التي تهدف إلى معرفة المزيد عن قاعدة بيانات المستخدمين.

وأتهم ماسك في رسالة صدرت، الاثنين الماضي، شركة تويتر بخرق اتفاقية الاندماج، بعدم تقديم البيانات التي طلبها بشأن الرسائل العشوائية والحسابات المزيفة.





وزعم ماسك أن تويتر “تحبط حقوق المعلومات الخاصة به” على النحو المبين في الصفقة.

وأوضح محامي ماسك أن تصرفات تويتر تعتبر “خرقا ماديا واضحا” بموجب اتفاقية الاندماج، وأن ماسك يحتفظ بحقه في عدم إتمام الصفقة وإنهاء اتفاقية الاندماج.

وطالب ماسك أيضا بتسليم المعلومات والوثائق التي تثبت أن نسبة الروبوتات والحسابات المزيفة أقل من 5% من قاعدة المستخدمين النشطين للمنصة، وهو الرقم الذي كانت تذكره الشركة باستمرار منذ سنوات.

ودعا ماسك إدارة تويتر أيضا إلى إجراء تقييم مستقل بناءً على بيانات الموقع.

وفي هذه السياق، نشر إيلون ماسك العديد من الصور الساخرة من موقف إدارة تويتر مؤكدا عدم رغبتها في الإفصاح عن البيانات.

وأشار في أحد تعليقاته إلى أن الوصول إلى الفضاء “أسهل من الوصول إلى بيانات تويتر”.

Only thing more remarkable than DOJ not leaking the list is that no one in the media cares. Doesn’t that seem odd? pic.twitter.com/JEK4TErABB — Elon Musk (@elonmusk) June 4, 2022

من جانبه، ظل الرئيس التنفيذي لشركة تويتر باراغ أغراوال متمسكا بمقياس البريد العشوائي الخاص بشركته.

وقالت الشركة في بيان، الاثنين، “تويتر ستواصل مشاركة المعلومات بشكل تعاوني مع السيد ماسك لإتمام الصفقة وفقا لبنود اتفاقية الاندماج”، مؤكدة أن الشركة تعتزم إتمام الصفقة “بالسعر والشروط المتفق عليها”.

ويزعم الملياردير الأمريكي أن العدد الحقيقي لحسابات البريد العشوائي من المحتمل أن يكون أكثر من ذلك بكثير وقد يصل إلى 90%، مشيرا إلى أن عملية الاستحواذ “لا يمكن أن تمضي قدما” حتى تقدم الشركة دليلًا على مقياس البريد العشوائي.

يذكر أن ماسك استخدم قوة حسابه على تويتر لدعم رجل الأعمال ريك كارسو للفوز بمنصب عمدة لوس أنجلوس، ليكون بذلك عاملا مؤثرا في الواقع السياسي الأمريكي.

وفي هذا السياق، انخفضت أسهم تويتر بـ5% في التعاملات المبكرة ليوم الاثنين الماضي، مما يشير على الأرجح إلى شكوك المستثمرين في الصفقة الجارية.

ويعتقد الخبراء في مجال الاقتصاد أن إعلان ماسك يهدف إلى خفض قيمة أسهم تويتر لإنجاز صفقة استحواذ ناجحة بسعر مناسب، حسبما نقلت مواقع أمريكية.

ويميل آخرون إلى أن هدف المدير التنفيذي لشركة تسلا هو إذلال إدارة تويتر أمام العالم والتأكيد على تراجع دورها في التأثير على الرأي العام.