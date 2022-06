إيلون ماسك يهدد بالتراجع عن صفقة تويتر.. ما الذي يخطط له الملياردير الأمريكي؟ (فيديو)

هدد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بفسخ صفقة الاستحواذ على تويتر التي بلغت قيمتها 44 مليون دولار، واتهم شركة موقع التواصل الاجتماعي بعرقلة طلباته التي تهدف إلى معرفة المزيد عن قاعدة بيانات المستخدمين.

وأتهم ماسك في رسالة صدرت، الاثنين الماضي، شركة تويتر بخرق اتفاقية الاندماج، بعدم تقديم البيانات التي طلبها بشأن الرسائل العشوائية والحسابات المزيفة.

وزعم ماسك أن تويتر “تحبط حقوق المعلومات الخاصة به” على النحو المبين في الصفقة.

وأوضح محامي ماسك أن تصرفات تويتر تعتبر “خرقا ماديا واضحا” بموجب اتفاقية الاندماج، وأن ماسك يحتفظ بحقه في عدم إتمام الصفقة وإنهاء اتفاقية الاندماج.

وطالب ماسك أيضا بتسليم المعلومات والوثائق التي تثبت أن نسبة الروبوتات والحسابات المزيفة أقل من 5% من قاعدة المستخدمين النشطين للمنصة، وهو الرقم الذي كانت تذكره الشركة باستمرار منذ سنوات.

ودعا ماسك إدارة تويتر أيضا إلى إجراء تقييم مستقل بناءً على بيانات الموقع.

وفي هذه السياق، نشر إيلون ماسك العديد من الصور الساخرة من موقف إدارة تويتر مؤكدا عدم رغبتها في الإفصاح عن البيانات.

وأشار في أحد تعليقاته إلى أن الوصول إلى الفضاء “أسهل من الوصول إلى بيانات تويتر”.

Only thing more remarkable than DOJ not leaking the list is that no one in the media cares. Doesn’t that seem odd? pic.twitter.com/JEK4TErABB

— Elon Musk (@elonmusk) June 4, 2022