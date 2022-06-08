ردا على الإساءة الهندية.. برجا لوسيل في الدوحة يتزينان بعبارة “إلا رسول الله”

تزيّن برجا لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، الثلاثاء، بعبارة “إلا رسول الله”، احتجاجا على إساءة مسؤولَين في حزب (بهاراتيا جاناتا) الهندي الحاكم إلى مقام النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.

ويأتي ذلك امتدادا للموقف الرسمي والشعبي في قطر الرافض للإساءة إلى مقام النبي الكريم والدين الإسلامي.

واستدعت الخارجية القطرية، الأحد الماضي، سفير الهند لدى الدوحة ديباك ميتال وسلمته مذكرة احتجاج طالبت فيها باعتذار علني وإدانة فورية للإساءة، وأكدت أن هذه التصريحات المعادية للإسلام تستفز مشاعر أكثر من ملياري مسلم في أنحاء العالم.

واستدعت عواصم أخرى عربية وإسلامية سفراء الهند لديها احتجاجا على هذه الإساءات التي أثارت احتجاجات منددة في دول عديدة.

وقالت منظمة التعاون الإسلامي -المؤلفة من 57 دولة عضوا- في بيان “الإهانات تأتي في سياق من زيادة حدة الكراهية والإهانات للإسلام في الهند والمضايقات الممنهجة التي يتعرض لها المسلمون هناك”.

#شاهد | برجا لوسيل في العاصمة القطرية #الدوحة يتزينان بعبارة "إلا رسول الله" دفاعاً عن النبي الكريم بعد إساءات من جانب مسؤولَين في حزب "بهاراتيا جناتا" الحاكم في #الهند#إلا_رسول_الله_يامودى pic.twitter.com/4W0tKIXLyx — General Surgeon (@alfuratyalatiqe) June 8, 2022

يُذكر أنه منذ وصولهما إلى السلطة في 2014، اتُّهمت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي والحزب القومي الهندوسي (بهاراتيا جاناتا) بتأييد سياسة تمييزية حيال المسلمين.

واقترح مودي قانونا أثار جدلا يمنح الجنسية الهندية للاجئين باستثناء المسلمين، بينما أقرت الولايات الهندية التي يسيطر عليها الحزب القومي الهندوسي قوانين تجعل من الصعب على المسلمين الزواج من شخص ينتمي إلى ديانة أو عقيدة أخرى.

ولزم مسؤولو الحزب الصمت أيضًا بشأن هجمات استهدفت مسلمين متهمين بذبح أبقار، وهي حيوانات مقدسة في العقيدة الهندوسية.