“قام بخطف الخاتم”.. موظف في ديزني لاند يُفسد عرض زواج والمدينة تعتذر (فيديو)

تداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا لأحد الموظفين بمدينة “ديزني لاند” في العاصمة الفرنسية باريس، أفسد عرض زواج لأحد مرتادي المدينة دون سبب وجيه.

وأظهر مقطع الفيديو أحد الشبان من مرتادي المدينة وهو يقدّم عرض زواج لصديقته أمام قلعة “سليبنغ بيوتي” الشهيرة في ديزني لاند، بينما اقتحم الموظف المكان فجأة، وخطف الخاتم في لحظة أثارت الانتباه، لكنه أعاده إلى صاحبه بعد ذلك.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن إدارة المدينة قدّمت اعتذارًا رسميًّا إثر ما قام به الموظف الذي حذّر الصديقين من الوصول إلى تلك المنصة حتى قبل تصوير المشهد.

وحصد مقطع الفيديو ملايين المشاهدات، وانقسم مغردون بين رفض ما قام به الموظف باعتباره أفسد لحظة عاطفية خاصة، بينما رأى آخرون أنه مارس عمله فقط رافضين أي فكرة لمعاقبته أو منعه من العمل.

وتعد مدينة الملاهي ديزني لاند أكبر وجهة سياحية خاصة في أوربا واستقبلت أكثر من 320 مليون زائر منذ افتتاحه في العام 1992.

🇫🇷 FLASH – La direction de Disneyland Paris s’est excusée après qu’un employé du parc ait ruiné la demande en mariage d’un client. (Pop Crave) #DisneylandParis pic.twitter.com/gXrM6zqEOI — Mediavenir (@Mediavenir) June 5, 2022

Disney n’aurait jamais dû s’excuser par ce qu’ils mettent leurs cast member en porte a faux alors qu’il a fais son job ! Après avoir demandé plusieurs fois poliment de descendre des scènes https://t.co/F27nLewWzO — Lucie (@Lucie67611252) June 6, 2022