فيضان يدهم حفل زفاف.. شاهد ماذا حدث بقاعة العرس؟ (فيديو)

انقلب زفاف عروسين في مدينة بوردور جنوب غربي تركيا إلى كارثة بعد دخول مياه الفيضانات إلى قاعة العرس وتحوّلها إلى أرض طينية.

وبثت وسائل إعلام تركية مقطعًا مصورًا للحظة دخول مياه الفيضانات إلى قاعة الزفاف بشكل كبير والتسبب في إلغاء الحفل وهروب المدعوين.

وقالت وسائل الإعلام إن الفيضانات تسببت في أضرار مادية فقط دون خسائر بشرية.

ونقلت أن شخصا واحد لقي مصرعه وأصيب 3 آخرون، في فيضانات ناجمة عن هطول أمطار غزيرة في وسط مدينة بوردور.

وقال محافظ بوردور علي أرسلنتاش إن الفيضانات غمرت 30 منزلاً وقاعة زفاف واحدة في وسط المدينة، حيث سقط 25 كيلوغراماً من الأمطار لكل متر مربع.

وأضاف “لقد أعددنا ملاجئ للمواطنين الذين لا يستطيعون البقاء في منازلهم بسبب الفيضانات، لن نترك أحدا في الشارع نحن نعمل على تقييم الأضرار التي حدثت”.

Burdur'da meydana gelen sel felaketinde düğün salonunu sel suları bastı ▪️Salonda bulunanlar zor anlar yaşadı. pic.twitter.com/b8yGTfiCrN — EHA MEDYA (@eha_medya) June 6, 2022