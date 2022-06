في ظل موجة حر شديدة.. رجل يطهو الطعام على مقعد دراجته النارية (فيديو)

طَها رجل في الهند فطيرة على الحرارة المنبعثة من مقعد دراجته النارية تحت أشعة الشمس، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد موجات حر شديدة.

وانتشر مقطع فيديو للرجل وهو يطهو الدوسة (طبق شعبي شهير) في جنوب الهند.

وأوضح الفيديو الذي حظي بحوالي 30 ألف مشاهدة، وهو يخلط العجين ويوزعه بشكل دائري على مقعد دراجته تحت درجة حرارة وصلت للـ40.

وأظهر المقطع أن الخليط بدأ بالتبخر فور توزيعه على المقعد فيما بدأ الجانب الأسفل يميل إلى اللون البني.

Look at our innovative spirit! Here is a person exploiting the heat outside and making dosa! 😀🤔#unique pic.twitter.com/hwcw0yJnS7

— Harsh Goenka (@hvgoenka) June 4, 2022