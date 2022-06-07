في ظل موجة حر شديدة.. رجل يطهو الطعام على مقعد دراجته النارية (فيديو)

طَها رجل في الهند فطيرة على الحرارة المنبعثة من مقعد دراجته النارية تحت أشعة الشمس، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد موجات حر شديدة.

وانتشر مقطع فيديو للرجل وهو يطهو الدوسة (طبق شعبي شهير) في جنوب الهند.

وأوضح الفيديو الذي حظي بحوالي 30 ألف مشاهدة، وهو يخلط العجين ويوزعه بشكل دائري على مقعد دراجته تحت درجة حرارة وصلت للـ40.

وأظهر المقطع أن الخليط بدأ بالتبخر فور توزيعه على المقعد فيما بدأ الجانب الأسفل يميل إلى اللون البني.

Look at our innovative spirit! Here is a person exploiting the heat outside and making dosa! 😀🤔#unique pic.twitter.com/hwcw0yJnS7 — Harsh Goenka (@hvgoenka) June 4, 2022

وتفاعل مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي بالرجل، وقال هارش جوينكا وهو مدير شركة للابتكارات “روح الابتكار لدينا! هذا شخص يستغل الحرارة في الخارج ويصنع دوسة”.

وقال مدون آخر “استخدام الطاقة المتجددة”، وأضاف ثالث “نجاح باهر! التوفير في الوقود وانبعاثات الكربون، مساعدة الحكومة في السيطرة على التضخم وخفض الأسعار”.

واشتدت موجة الحر في أجزاء من دلهي، الأحد الماضي، حيث تجاوز الزئبق علامة 45 درجة مئوية في ست مناطق.

وقال ماهيش بالاوات، المسؤول في مديرية تغير المناخ والأرصاد الجوية إن دلهي وهاريانا والبنجاب وشمال راجاستان وغرب أوتار براديش قد تشهد نشاطًا قبل الرياح الموسمية في 10 يونيو/ حزيران.

وأشار إلى أن درجة الحرارة القصوى في العاصمة قد تنخفض إلى 40 -41 درجة مئوية بحلول يوم السبت.

وقال “ستغطي الرياح الموسمية شرق الهند بحلول 15 يونيو، مما سيكثف نشاط ما قبل الرياح الموسمية في شمال غرب الهند”.

يتم الإعلان عن الموجة الحارة عندما تزيد درجة الحرارة القصوى عن 40 درجة مئوية، وما لا يقل عن 4.5 درجة فوق المعدل الطبيعي لمدة يومين متتاليين على الأقل.

وجرى الإعلان عن موجة حر شديدة تزيد عن درجة الحرارة العادية بأكثر من 6.4 درجة، وفقًا لإدارة الأرصاد الجوية الهندية.