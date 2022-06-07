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رجل يعثر على “هدية صادمة” داخل كوب القهوة وهكذا جاء رده (شاهد)

الصورة التي نشرها الرجل على تويتر (تواصل اجتماعي)
7/6/2022-|آخر تحديث: 7/6/202211:57 AM (مكة المكرمة)

عثر هندي على هدية “صادمة وغير مرغوب فيها” داخل كوب قهوة طلبه عبر خدمة التوصيل (زاماتو) من مقهاه المفضل في دلهي.

وقال سوميت سوراب عبر حسابه على تويتر إن زوجته التي تتبع نظاما غذائيا نباتيا، شعرت بطعم غريب في القهوة، وعندما حاولت أن تعرف مصدره وجدت قطعة دجاج داخل الكوب.

وأوضح سوراب في تغريدته، التي لقيت انتشارًا واسعًا بين الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه اعتاد على طلب القهوة من المقهى نفسه.

ونشر سوميت صورة لكوب القهوة وقطعة الدجاج على الغطاء، وكتب “هذا كثير للغاية، قطعة دجاج في القهوة! لقد انتهى ارتباطي بكم اليوم” في إشارة إلى مقهاه المعتاد.

واعتذر تطبيق التوصيل للرجل عن الخطأ، كما كتب المقهى على تويتر “مرحبا سوميت، نحن آسفون للغاية، نطلب مشاركة تفاصيل الاتصال الخاصة بك، سيتواصل فريقنا معك في أقرب وقت ممكن. شكرًا لك”.

وحظي المنشور بانتشار واسع واهتمام وردود غاضبة من مستخدمي الإنترنت من جميع الأقسام.

 

وقال ناشط على تويتر “أشعر بالفضول، كيف للقهوة التي يتم إعدادها في آلة مختلفة تمامًا أن تقع فيها قطع دجاج ما لم يتم ذلك عمدًا”.

وعلّق ناشط آخر “أستطيع أن أفهم ذلك، أنا نباتي أيضًا وإذا حدث هذا لي، لم أكن لأطلب أي شيء من هذا المتجر أبدًا”.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام هندية