رجل يعثر على “هدية صادمة” داخل كوب القهوة وهكذا جاء رده (شاهد)

عثر هندي على هدية “صادمة وغير مرغوب فيها” داخل كوب قهوة طلبه عبر خدمة التوصيل (زاماتو) من مقهاه المفضل في دلهي.

وقال سوميت سوراب عبر حسابه على تويتر إن زوجته التي تتبع نظاما غذائيا نباتيا، شعرت بطعم غريب في القهوة، وعندما حاولت أن تعرف مصدره وجدت قطعة دجاج داخل الكوب.

Ordered coffee from @zomato , (@thirdwaveindia ) , this is too much . I chicken piece in coffee ! Pathetic . My association with you officially ended today . pic.twitter.com/UAhxPiVxqH — Sumit (@sumitsaurabh) June 3, 2022

وأوضح سوراب في تغريدته، التي لقيت انتشارًا واسعًا بين الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه اعتاد على طلب القهوة من المقهى نفسه.

ونشر سوميت صورة لكوب القهوة وقطعة الدجاج على الغطاء، وكتب “هذا كثير للغاية، قطعة دجاج في القهوة! لقد انتهى ارتباطي بكم اليوم” في إشارة إلى مقهاه المعتاد.

واعتذر تطبيق التوصيل للرجل عن الخطأ، كما كتب المقهى على تويتر “مرحبا سوميت، نحن آسفون للغاية، نطلب مشاركة تفاصيل الاتصال الخاصة بك، سيتواصل فريقنا معك في أقرب وقت ممكن. شكرًا لك”.

وحظي المنشور بانتشار واسع واهتمام وردود غاضبة من مستخدمي الإنترنت من جميع الأقسام.

After doing this blunder @zomato is offering me free pro membership. Dear @zomato , you can’t buy everyone after doing these blunders . You don’t deserve me . pic.twitter.com/bpMNOkq70B — Sumit (@sumitsaurabh) June 3, 2022

وقال ناشط على تويتر “أشعر بالفضول، كيف للقهوة التي يتم إعدادها في آلة مختلفة تمامًا أن تقع فيها قطع دجاج ما لم يتم ذلك عمدًا”.

وعلّق ناشط آخر “أستطيع أن أفهم ذلك، أنا نباتي أيضًا وإذا حدث هذا لي، لم أكن لأطلب أي شيء من هذا المتجر أبدًا”.

I am really curious, how in the world, coffee which is prepared in a very different counter/machine has chicken piece in it?

Unless it is deliberately done. — Lutyens' Rasputin™ (@hujodaddy1) June 3, 2022

I can feel this .. I am a Vegetarian too and if this would have happened with me.. I would never have ordered anything from this store — IDidNotCodeThis (@dreamersan18) June 3, 2022

Request all vegetarian to avoid ordering through such agency. Either have homely food or get your own parcel 👍 — CA_Kantijain जैन (@kanti_salecha) June 3, 2022