شاهد: رد أم سودانية فاجأها أبناؤها برحلة لأداء فريضة الحج

فوجئت أم سودانية، بدخول أبنائها عليها وهم يحملون لافتة تحمل عبارات تقليدية معروفة محليًّا تكتب على الأبواب لمن ينوي الحج إلى بيت الله الحرام.

ودخل الأبناء على والدتهم التي كانت منشغلة بالنظر إلى هاتفها وهم يحملون لافتة مكتوب عليها “يا داخل هذه الدار صلّ على النبي المختار.. حجًّا مبرورًا وسعيًا مشكورًا وذنبًا مغفورًا وعودًا حميدًا”.

كما كُتب في نهاية اللافتة التي يحملها الشباب، اسم والدتهم، وما أن اقتربوا من والدتهم حتى أطلقوا الزغاريد وبعض الألعاب النارية وسط دهشة الأم.

وما كان من الأم (منى الحاج) بعد أن عرفت حقيقة المفاجأة الجميلة التي حضّرها لها الأبناء حتى انفجرت بالبكاء وسط دعوات بأن يحفظهم الله، لأنهم حققوا لها أمنيتها بحجّ بيت الله الحرام.

وأعلن المجلس الأعلى للحج والعمرة في السودان أن عدد المتقدمين لأداء فريضة الحج هذا العام عبر النظام الإلكتروني وبعد نهاية التقديم بلغ 17893 بزيادة بلغت 5749 بنسبة ‎%‎47 عن الحصة المقررة للولايات.

وقال المجلس إن عمليات الكشف الطبي والسداد الإلكتروني ستبدأ يوم الأحد 6/5 وتستمر وحتى الثلاثاء 6/7 من الشهر الجاري عبر فروع بنك الخرطوم وبأرقام المتابعة التي تصل إلى الحجاج عبر الرسائل النصية.