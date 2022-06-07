القبض على رجل في فرنسا بشبهة ضلوعه في هجمات بـ”إبر الحقن”

أعلن القضاء الفرنسي توجيه اتهامات لرجل بجنوب فرنسا بضلوعه في حقن متفرجين حضروا تسجيل برنامج تلفزيوني في الهواء الطلق، السبت الماضي.

واتهمت السلطات المشتبه به بممارسة العنف بالسلاح (الحقنة) مع أسباب مشددة للعقوبة وبشكل متعمد، مع بقاء التحقيق مفتوحًا.

ويقيم المشتبه به (20 عامًا) في مدينة تولون الساحلية جنوب البلاد. وقال المدعي العام في المدينة إن المتهم موقوف احتياطيًا.

وأبلغ نحو 20 شخصًا الشرطة أنهم تعرضوا للحقن بإبر خلال حضورهم تسجيل برنامج لقناة تلفزيونية بعنوان “أغنية العام”، على أحد شواطئ المدينة.

وقال المدعي العام إنه “تم بالفعل تقديم عدة شكاوى، فيما لا تزال أخرى بانتظار إيداعها رسميًا”. وتم نقل أحد الضحايا، وهو ضابط أمن كان يعمل في الموقع، إلى المستشفى.

There are SO MANY stories about supposed needle spiking in Berlin clubs right now. I really need someone to get to the bottom of what is going on. Mass hysteria? An urban legend? Faulty diagnosis by doctors? https://t.co/Rxc17OnZYj — Jessica Bateman (@jessicabateman) June 6, 2022

وقال المدعي العام “لم نتمكن بعد من تحديد ما إذا كان هذا الانزعاج مرتبطًا بمادة ضارة تم إدخالها في المحقنة أو بالضغط النفسي”.

وأدت هذه الأحداث إلى تحرك الحشود على الشاطئ وتدخل الشرطة. وحددت الشرطة مكان المشتبه به الرئيسي وأوقفته مع شخص آخر تم إطلاق سراحه لاحقا بعد عدم التمكن من توجيه أي تهمة له.

وتم التعرف على المتهم من قبل شابتين أوضحتا أنهما رأتاه مع حقنة وتمكنتا من منعه من مهاجمتهما. كما قالتا إنهما تعرضتا للعنف من جانبه.

وقال المدعي العام إن “الرجل ينفي الوقائع بشكل كامل، لكن على ضوء أقوال الضحايا، اعتبرت النيابة أن هناك اتهامات كافية”.

وشهدت فرنسا مؤخرا زيادة في اعتداءات غامضة بالحقن، خصوصا في الملاهي الليلية. ووضعت النيابة العامة في مدينة تولون بروتوكولا محددا قبل شهر مع الشرطة والدرك لهذا النوع من الاعتداءات.

وينص البروتوكول على فحص الضحايا من قبل الطب الشرعي وإجراء تحليلات وأخذ عينات منهم.