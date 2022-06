القبض على رجل في فرنسا بشبهة ضلوعه في هجمات بـ”إبر الحقن”

أعلن القضاء الفرنسي توجيه اتهامات لرجل بجنوب فرنسا بضلوعه في حقن متفرجين حضروا تسجيل برنامج تلفزيوني في الهواء الطلق، السبت الماضي.

واتهمت السلطات المشتبه به بممارسة العنف بالسلاح (الحقنة) مع أسباب مشددة للعقوبة وبشكل متعمد، مع بقاء التحقيق مفتوحًا.

ويقيم المشتبه به (20 عامًا) في مدينة تولون الساحلية جنوب البلاد. وقال المدعي العام في المدينة إن المتهم موقوف احتياطيًا.

وأبلغ نحو 20 شخصًا الشرطة أنهم تعرضوا للحقن بإبر خلال حضورهم تسجيل برنامج لقناة تلفزيونية بعنوان “أغنية العام”، على أحد شواطئ المدينة.

وقال المدعي العام إنه “تم بالفعل تقديم عدة شكاوى، فيما لا تزال أخرى بانتظار إيداعها رسميًا”. وتم نقل أحد الضحايا، وهو ضابط أمن كان يعمل في الموقع، إلى المستشفى.

There are SO MANY stories about supposed needle spiking in Berlin clubs right now. I really need someone to get to the bottom of what is going on. Mass hysteria? An urban legend? Faulty diagnosis by doctors? https://t.co/Rxc17OnZYj

— Jessica Bateman (@jessicabateman) June 6, 2022