عاصرتا الكثير من التغيّرات العالمية.. شقيقتان توأم تحتفلان بعيد ميلادهما الـ102 (فيديو)

احتفلت شقيقتان توأم بعيد ميلادهما الـ102، وتعيش إحدى الشقيقتين في مدينة كانساس سيتي بولاية كانساس الأمريكية، وتعيش الأخرى في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقالت إيليز ليونز التي ولدت عام 1920 في مقطع مصور يرصد احتفالها بعيد مولدها “كنت أشارك شقيقتي التوأم ليلابل الرقص، ولسنوات احتفلنا معا بعيد ميلادنا وأقمنا حفلات صاخبة”.

وتهتم إيليز بأناقتها ومظهرها بدرجة كبيرة حتى مع التقدم في العمر، وقد شاركت عددا من الأصدقاء والمقربين في قرية جلينوود قرب مدينة كانساس احتفالا بسيطا بعيد ميلادها، حسبما نقلته قناة (كيه إم بي سي) المعنية بأخبار مدينة كانساس.

وأوضحت إيليز أنها لا تعرف سرا معينا منحها هي وشقيقتها هذا العمر الطويل، لكن ابنها بول ليونز أكد أن السر هو “التعامل الإيجابي مع أي مشكلة”.

وقال الابن في تصريحاته لوسائل إعلام محلية “تتعامل والدتي مع أي مشكلة ببساطة ودون مبالغة، هذا ما كانت تفعله سنوات، كما أنها تشرب القليل من الكحول يوميا”.

وتعتبر إيليز وشقيقتها التوأم ليلابل بنات القس إيرل وزوجته إيفا بلاكمان، وفقا لسجلات مدينة كانساس. وتزوجت إيليز من جيمس ليون في 21 يناير/كانون الثاني عام 1950، بعد أن درست بجامعة كانساس سيتي.

وكانت عضوا في أخوية (بي إيه أو) وهي منظمة نسائية دولية مقرها الولايات المتحدة تركز على توفير الفرص التعليمية للطلبات في جميع أنحاء العالم.

وعاصرت إيليز الكثير من التغيرات والأحداث العالمية، فعندما ولدت كان المهندسون قد بدؤوا للتو في تطوير قيادة الطائرات.

