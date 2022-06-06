بكاميرا هاتفه.. طفل يرصد لحظة اصطدام منطاد بقطار متحرك (فيديو)

باستخدام كاميراهاتفه، استطاع طفل أن يوثق لحظة اصطدام منطاد بقطار متحرك ببلدة برلنغتون بولاية ويسكونسن الأمريكية، بحسب مقطع متداول.

وكانت شرطة ويسكونسن قد أفادت أن ثلاثة بالغين أصيبوا بجروح خطيرة بعد اصطدام منطاد مدفوع بالهواء الساخن كانوا على متنه بقطار مساء يوم الأربعاء الماضي.

وقال شهود عيان للشرطة إن منطاد الهواء الساخن “بدا وكأنه في ورطة” قبل أن يصطدم بقطار كندا الوطني المتجه شمالاً.

وأوضح أحد شهود العيان لوسائل إعلام محلية أن المنطاد “اصطدم بمبنى ثم ارتد عنه ليصطدم بقطار متحرك”.

وقالت شرطة البلدة إنها تجري تحقيقًا مع المجلس الوطني لسلامة النقل وإدارة الطيران الفدرالية والوطنية الكندية ودورية ولاية ويسكونسن للوقوف على أسباب الحادث.