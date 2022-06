“تفوقت على سيارات تسلا”.. دراجة خفيفة تصطف ذاتيا بفعل الأمطار في مشهد طريف (فيديو)

شهدت العاصمة البنغالية دكا أمطارًا غزيرة تسببت في انزلاق الدراجات الخفيفة في الشوارع بطريقة عشوائية في مشهد مضحك تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ورصد مقطع مصور تحرك إحدى الدرجات إلى منتصف طريق (في أي بي رود) وعودتها مرة أخرى إلى مكانها المحدد دون سائق كأنها سيارة تصطف ذاتيا، وهو مشهد دفع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تصنيف تلك الدراجة المحلية بأنها “تفوقت على سيارات تسلا الذاتية القيادة”.

وكتب أحد المتابعين “أول سيارة تعمل بالأوامر الصوتية، متى أطلقها إيلون ماسك في الأسواق؟”.

وتعرضت منطقة الهيمالايا والولايات الشمالية الشرقية في شبه القارة الهندية إلى هطل أمطار غزير استمرت مدة 4 أيام بسبب الدوران الإعصاري فوق جنوب بنغلاديش والشمال المجاور لخليج البنغال.

وشهدت بنغلاديش، في مايو/أيار الماضي، أسوأ فيضانات منذ ما يقرب من 20 عامًا.

Siliguri's First Tesla Rickshaw with Auto voice command

When Did @elonmusk launch it ? 🤔 pic.twitter.com/7mbPvX42Vz

— Liars Fc Soccerworld (@LSoccerworld) June 3, 2022