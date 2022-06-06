مستخدمًا سلاح جده.. طفل يسطو على محطة وقود في ميشيغان (فيديو)

أظهر فيديو صادم التقطته كاميرا مراقبة داخل محطة وقود بمدينة هارتفورد في ولاية ميشيغان الأمريكية نجاح طفل في السطو على محطة وقود بعدما أطلق النار في الهواء مهددا موظفة بالمحطة..

وقالت الشرطة إن الطفل الذي يبلغ من العمر 12 عامًا محتجَز الآن، بعد أن سطا على محطة الوقود باستخدام مسدس لجده أطلق منه رصاصة تحذيرية باتجاه السقف.

ودخل الصبي محطة الوقود حوالي الساعة 4 مساءً يوم الأربعاء الماضي، ووقف في طابور خلف عميل آخر، ثم أشهر مسدسًا من عيار 9 ملم، وفقًا لبيان للشرطة.

وفي الفيديو يمكن سماع صوت الموظفة وهي تسأله “هل أنت جاد؟”، ليصوب الولد بعدها بلحظات السلاح نحو السقف ويطلق رصاصة واحدة، فتأخذ الموظفة كيسًا من المال وتسلمه إليه عبر المنضدة وتطلب منه أن يخرج.

وبعد وقت قصير تم إجراء مكالمة مع شرطة النجدة، وسرعان ما استجابت فوصلت إلى موقع الحادث. وقالت رئيسة شرطة هارتفورد إن الشرطة حددت مكان الصبي خلف بعض المباني القريبة من محطة الوقود.

وذكرت الشرطة لوسائل الإعلام أنه تم القبض على الطفل البالغ من دون وقوع أي إصابات، وتم وضعه في مركز الأحداث بعدما اعتُبر خطرًا على السلامة العامة.

ووُجهت إلى الطفل -الذي لم تنشر هويته لأنه قاصر- ست جنايات من بينها السطو المسلح وإطلاق سلاح ناري والاعتداء بسلاح خطير.

وأخبرت الشرطة أيضًا أن الطفل سأل زملاءه في الفصل عن أي محطة وقود في المنطقة ستكون أقل أمانًا، وأن المسدس المستخدم يعود لجد الصبي الذي يعيش معه ووهو الوصي الشرعي عليه، لكن الجد لم يعلم أن الطفل يمكنه الوصول إلى الخزانة التي يحتفظ فيها بالمسدس.

وقد تكررت حوادث إطلاق النار في الفترة الأخيرة بشكل يُصدم الشارع الأمريكي والرأي العام العالمي، ولكن تظل قضية حيازة الأسلحة الشخصية قضية سياسية معقدة، حيث يواجه دعاة مكافحة الأسلحة قطاعات واسعة من المواطنين الأمريكيين الذين يتمسكون بشدة بحقهم المنصوص عليه في الدستور في حمل السلاح للدفاع عن النفس.