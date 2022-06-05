ياسمين عبد العزيز تتصدر غوغل في مصر بعد تعرّضها لوعكة صحية جديدة.. هذه التفاصيل

تصدّر اسم الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز محرك البحث “غوغل” في مصر بعد أن تعرضت لوعكة صحية جديدة حيث نشرت صورة عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي من داخل مستشفى.

ونشرت ياسمين عبد العزيز صورة لها عبر خاصية القصص القصيرة على إنستغرام وهي تضع المحاليل الطبية، وعلّقت عليها “أهم حاجة في الدنيا الصحة، نعمة كبيرة”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع الصورة وسط قلق العديد من متابعيها وزملائها.

وكانت الممثلة المصرية قد تعرضت، في يوليو/تموز الماضي، لأزمة صحية مرتبطة بإجرائها عملية جراحية في الرحم أعلن عنها زوجها الممثل أحمد العوضي بعد أن طلب من الجمهور الدعاء لها.

وكتب العوضي حينئذ “الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين، هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم، اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء، اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفها وعافها”.

ووجّه العوضي رسالة أخرى بعدها بوقت قصير إلى زوجته ياسمين، مؤكدًا أنه يمر بأصعب موقف في حياته، ويشعر بحالة من الضعف والعجز بعد دخولها في غيبوبة بسبب خطأ طبي.

وأعلن العوضي عن خروج زوجته من العناية المركزة في 21 يوليو الماضي “ياسمين خرجت من الرعاية المركزة، لكن تعليمات الأطباء المعالجين ممنوع الزيارة تمامًا لمدة أسبوعين حتى تستقر حالتها”.

واستكملت ياسمين عبد العزيز علاجها بأحد المستشفيات في سويسرا، بعد نقلها إلى هناك بشكل مفاجئ بطائرة إسعاف مجهزة لمتابعة علاجها من تداعيات ومضاعفات العملية الجراحية التي أجرتها في مصر.

ونشرت الممثلة المصرية على إنستغرام مقطعًا مصورًا يوثق رحلة علاجها في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وعلّقت عليه “جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي، وحشتوني جدًّا، الحمد لله أنا بقيت كويسة وتعافيت الحمد لله، عاوزاكم تتطمنوا”

وأوضحت ياسمين عبد العزيز خلال لقاء تلفزيوني أن حالتها تدهورت خلال عملية جراحية في الرحم، بعد تأكيد الطبيب المعالج أن الأمر بسيط ولن يستغرق سوى أيام حتى تعود إلى المنزل.

وأشارت إلى وقوع خطأ طبي خلال الجراحة أدى إلى تدهور حالتها الصحية ودخولها في حالة غيبوبة، مما شكّل تهديدًا على حياتها، لذلك استكملت علاجها في الخارج.