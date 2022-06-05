أحد الأشهر الحُرم.. لماذا اعتمر النبي ﷺ 3 مرات في ذي القعدة؟ (فيديو)

قال الأمين العام لرابطة علماء أهل السنة الدكتور جمال عبد الستار إن من خصائص ذي القعدة -بصفته أحد الأشهر الحُرم- أن النبي ﷺ اعتمر فيه 3 مرات.

وتحدّث للجزيرة مباشر عبر برنامج (أيام الله) عن خصائص الأشهر الحرم، فقال إن شهر ذي القعدة خُصص بأمرين، أولهما تاريخي وهو أن العرب كانت تقعد فيه عن الحروب والرحلات التجارية وغيرها وعن الإغارة والنهب والسلب في الجاهلية قبل الإسلام، فكان المجتمع يعيش فيه بهدوء وأمن وسلم واطمئنان وراحة، وهذا من أسباب تسميته “ذو القعدة”.

والثاني أن النبي ﷺ أدى فيه 3 عُمرات من بين 4 اعتمرها في حياته، وكانت الخامسة مع الحج، وعندما يخص النبي ﷺ شهرًا بعينه ليعتمر فيه 3 مرات، فهذا يدل على منزلة خاصة لهذا الشهر عند الله تبارك وتعالى وعند رسوله.

وعن تفضيل الله لهذه الأشهر عن بقية أشهر العام بما فيها شهر رمضان، قال عبد الستار “من أسماء الله تعالى الرب، وهو يربّي عباده فيشرع لهم الشرائع ويضع لهم الحدود والقواعد ليربيهم ويخرجهم من منسك إلى آخر ومن مناسبة لأخرى ومن مسلك يدخلون منه إليه إلى مسلك آخر ومن رتبة عبادية إلى رتبة أخرى”.

وأضاف “عندما يختم الناس العام بشهرَي ذي القعدة وذي الحجة فكأن الله يقول للعصاة خلال العام هيا نختم العام عبادة وتقى وتوبة ومغفرة وإقبالًا على الله فنختم العام بأحسن ما يكون، وكأنها إشارة من الله أن يختموا أعمالهم بالخير وأن يختموا أعمارهم بالخير”.

وتابع “ثم نبدأ السنة الجديدة بأحد الأشهر الحرم تربية من الله لعباده على ترك المظالم والمعاصي والآثام وإقبالًا على الله وتعظيمًا لحرماته، وقبل رمضان لأنه أعظم شهور السنة على الإطلاق يمن الله علينا بشهر رجب لتعود الأمة للإعداد والالتزام بطاعة الله والتأهب لاستقبال شعبان ورمضان”.

وختم عبد الستار بالقول “كأن الله لا يترك الأمّة في معلم من معالمها إلا ويناديها، ويفتح مجالًا للإقبال عليه وبابًا للدخول عليه وفسحة ليقبلوا عليه، فترى تربية الله لا تنقطع عن عباده في حال من الأحوال، وتلك من عظائم فضل الله تعالى ورحمته بخلقه”.