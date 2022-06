“لحظة تاريخية”.. رفع العلم الفلسطيني وسط شيكاغو الأمريكية (فيديو)

شهدت مدينة شيكاغو الأمريكية، الجمعة، فعالية نوعية تُقام للمرة الأولى، تمثلت في رفع العلم الفلسطيني وسط المدينة التابعة لولاية إلينوي.

ووثقت مقاطع مصوّرة الفعالية التي نظّمها تجمّع “أمريكيون مسلمون من أجل فلسطين”، ومَشاهد رفع العلم الفلسطيني في المدينة تزامنًا مع عزف النشيد الوطني، وسط مشاركة واسعة من الجالية الفلسطينية وداعمين لفلسطين بالمدينة.

وحرص الحاضرون على الوقوف لتحية العلم مرتدين الشال التراثي المميز، إلى جانب رفع أعلام فلسطين والشعارات المؤيدة للقضية الفلسطينية.

AMP holds the first ever flag raising event of the Palestinian flag in Downtown Chicago. @AMP_Chicago @omarsuleiman504 pic.twitter.com/5FrA65WG4O — American Muslims for Palestine (@AMPalestine) June 3, 2022

وبحسب تجمّع “أمريكيون مسلمون من أجل فلسطين”، فقد أدى المشاركون في الفعالية صلاة الجمعة قبيل رفع العلم.

وتفاعل عدد من الناشطين مع ذلك الحدث التاريخي، وأشادوا بالقائمين عليه مؤكدين بقاء فلسطين رغمًا عن الاحتلال.

Imam @omarsuleiman504 leading the Friday khutba and prayer at AMP Chicago’s first-ever Palestinian flag raising event in Downtown Chicago. #FreePalestine pic.twitter.com/liwfwRwL4d — American Muslims for Palestine (@AMPalestine) June 3, 2022

وعلّق عباس حميدة -الناشط الأمريكي من أصول فلسطينية- في تغريدة له “يا لها من لحظة تاريخية جميلة! في حفل رفع العلم”.

What a beautiful historic moment! In a flag raising ceremony, the brave and courageous Palestinian flag was raised proudly and high in Chicago’s downtown Daley Plaza! Long live Palestine! 🙌🇵🇸🇵🇸🇵🇸🙌 pic.twitter.com/7RkeIuwqbE — Abbas Hamideh (@Resistance48) June 3, 2022

وغرد الكاتب الفلسطيني ماهر اليوسفي “الحدث الأول من نوعه: رفع علم فلسطين في مدينة شيكاغو اليوم”.

الحدث الأول من نوعه:

رفع علم فلسطين في مدينة شيكاغو اليوم.

التضامن العالمي.. حضور فلسطين في العالم..

غصبا عن عصابات الاحتلال والمستوطنين وعنصرية الصهاينة، المصابين ب فوبيا العلم الفلسطيني.

🌿🇵🇸🌿🇵🇸🌿🇵🇸🌿 https://t.co/Go24HrE3Rw — Maher Alyousefi (@MaherAlyousefi) June 4, 2022