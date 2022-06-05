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“لحظة تاريخية”.. رفع العلم الفلسطيني وسط شيكاغو الأمريكية (فيديو)

رفع العلم الفلسطين في ولاية إلينوي
رفع العلم الفلسطيني في ولاية إلينوي (مواقع التواصل)
4/6/2022-|آخر تحديث: 5/6/202201:19 AM (مكة المكرمة)

شهدت مدينة شيكاغو الأمريكية، الجمعة، فعالية نوعية تُقام للمرة الأولى، تمثلت في رفع العلم الفلسطيني وسط المدينة التابعة لولاية إلينوي.

ووثقت مقاطع مصوّرة الفعالية التي نظّمها تجمّع “أمريكيون مسلمون من أجل فلسطين”، ومَشاهد رفع العلم الفلسطيني في المدينة تزامنًا مع عزف النشيد الوطني، وسط مشاركة واسعة من الجالية الفلسطينية وداعمين لفلسطين بالمدينة.

وحرص الحاضرون على الوقوف لتحية العلم مرتدين الشال التراثي المميز، إلى جانب رفع أعلام فلسطين والشعارات المؤيدة للقضية الفلسطينية.

وبحسب تجمّع “أمريكيون مسلمون من أجل فلسطين”، فقد أدى المشاركون في الفعالية صلاة الجمعة قبيل رفع العلم.

وتفاعل عدد من الناشطين مع ذلك الحدث التاريخي، وأشادوا بالقائمين عليه مؤكدين بقاء فلسطين رغمًا عن الاحتلال.

وعلّق عباس حميدة -الناشط الأمريكي من أصول فلسطينية- في تغريدة له “يا لها من لحظة تاريخية جميلة! في حفل رفع العلم”.

وغرد الكاتب الفلسطيني ماهر اليوسفي “الحدث الأول من نوعه: رفع علم فلسطين في مدينة شيكاغو اليوم”.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند