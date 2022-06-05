إشادة جماهيرية بظهور مغني الراب المصري ويجز بالشال والكوفية الفلسطينية في حفل بباريس (فيديو)

حظي ظهور مغني الراب المصري “ويجز” خلال حفلته في العاصمة الفرنسية باريس، السبت، مرتديًا العلم والكوفية الفلسطينية بإشادة جماهيرية واسعة، وثمّن كثيرون موقف المغني الشاب وحرصه على دعم القضية الفلسطينية علنًا وفي كثير من المناسبات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا يقف خلاله ويجز على المسرح واضعًا الشال (الكوفية) الفلسطيني على رأسه ويشارك الجمهور الغناء بحيوية وحماسة.

"امتى يا فرنسا امتى أروح باريس"

بعد سنتين، ويجز ف باريس، وبيغني ف حفلته هناك بالشال الفلسطيني. رجولة وعتالة يا وجوز ❤️ pic.twitter.com/WvWqGJK0fI — Abdelrahman ElGendy (@El_Gendy_95) June 4, 2022

وعبّر المتابعون عن تقديرهم واحترامهم لموقف “ويجز” مؤكدين دعمه الدائم في العديد من الحفلات وعبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي للقضية الفلسطينية.

وكتب حساب لشخص يدعى مصطفى نور “ويجز في باريس بالعلم والكوفية الفلسطينية حاجة تشرّف بجد”.

You have my respect..

Wegz in Paris pic.twitter.com/LFzyJN3tZe — Ahmed Wael (@AhmedWa61115961) June 4, 2022

في حين أضاف حساب لشخص يدعى الشناوي “مش أول مرة ويجز يدعم القضية الفلسطينية، تقريبًا الفنان الوحيد اللي أخد القضية علي صدره وبيعاملها بدون خوف وحساب من خسارة”.

وأبرزت أيضًا صفحات فلسطينية وأخرى داعمة للقضية على تويتر تصرّف المغني الشاب وأشادت به، بينما يتجنب كثير من الفنانين التحدث علنًا في السياسة وإعلان دعمهم للقضية الفلسطينية.

مش أول مرة ان ويجز يدعم القضية الفلسطينية، بل ده بيحصل في كل مناسبة وبيستغل شهرته وقوة حسابه علي الانستجرام ديما في دعم القضية. تقريباً الفنان الوحيد اللي واخد القضية علي صدره وبيعاملها بدون خوف وحساب من "خسارة " زي ناس ها ويجز بالعلم الفلسطيني في باريس ❤ pic.twitter.com/IYg3PKVABI — El Shenawy (@shno74) June 4, 2022

وفي السياق، انتشر مقطع آخر على مواقع التواصل يرصد تفاعل الجمهور مع رفع ويجز أثناء حمله العلم الفلسطيني وهتافهم تأييدًا لموقفه الواضح تجاة القضية.

ويحرص ويجز باستمرار على إعلان دعمه للقضية الفلسطينية، ونشر -في وقت سابق- على إنستغرام صورة بالشال الفلسطيني خلال الدعوات لإنقاذ حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

جميل انك تبقي مدرك حجم تأثيرك علي اللي بيسمعك وبيحبك وتستغل ده انك تقدم دعمك للقضيه سواء علي السوشال ميديا او ارض الواقع بالطريقه اللي تقدر عليها حتي لو بسيطه .. ويجز من حفلته في باريس ❤❤ pic.twitter.com/eJwAkxv7m4 — 👾 (@iamiraaaa) June 4, 2022

وفي مارس/آذار الماضي، قدّم ويجز أغنية (بعودة يا بلادي) التي تتناول قضية اللاجئين وعُرضت خلال أحداث فيلم (كباتن الزعتري) الذي يتناول حياة وأحلام صديقين يعيشان في مخيم الزعتري للاجئين بالأردن.

وتصدّرت، حينئذ، الأغنية محركات البحث وحصدت أكثر من مليون مشاهدة عقب ساعات قليلة من إطلاقها، ليعلن بعدها تبرعه بأرباح الأغنية بالكامل لدعم اللاجئين.

Top Egyptian hip hop artist Wegz wearing a Palestinian keffiyeh while performing in Paris, France https://t.co/yI02bn1RN9 — Sara Khorshid سارة خورشيد (she/her) (@SaraKhorshid) June 4, 2022

A Picture of Egyptian rapper Wegz wearing the Palestinian flag and Kuffiya during his performance in Paris. 🇵🇸🇪🇬 pic.twitter.com/ZsRwemu6OR — PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) June 4, 2022