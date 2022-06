إشادة جماهيرية بظهور مغني الراب المصري ويجز بالشال والكوفية الفلسطينية في حفل بباريس (فيديو)

حظي ظهور مغني الراب المصري “ويجز” خلال حفلته في العاصمة الفرنسية باريس، السبت، مرتديًا العلم والكوفية الفلسطينية بإشادة جماهيرية واسعة، وثمّن كثيرون موقف المغني الشاب وحرصه على دعم القضية الفلسطينية علنًا وفي كثير من المناسبات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا يقف خلاله ويجز على المسرح واضعًا الشال (الكوفية) الفلسطيني على رأسه ويشارك الجمهور الغناء بحيوية وحماسة.

وعبّر المتابعون عن تقديرهم واحترامهم لموقف “ويجز” مؤكدين دعمه الدائم في العديد من الحفلات وعبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي للقضية الفلسطينية.

وكتب حساب لشخص يدعى مصطفى نور “ويجز في باريس بالعلم والكوفية الفلسطينية حاجة تشرّف بجد”.

You have my respect.. Wegz in Paris pic.twitter.com/LFzyJN3tZe

في حين أضاف حساب لشخص يدعى الشناوي “مش أول مرة ويجز يدعم القضية الفلسطينية، تقريبًا الفنان الوحيد اللي أخد القضية علي صدره وبيعاملها بدون خوف وحساب من خسارة”.

وأبرزت أيضًا صفحات فلسطينية وأخرى داعمة للقضية على تويتر تصرّف المغني الشاب وأشادت به، بينما يتجنب كثير من الفنانين التحدث علنًا في السياسة وإعلان دعمهم للقضية الفلسطينية.

وفي السياق، انتشر مقطع آخر على مواقع التواصل يرصد تفاعل الجمهور مع رفع ويجز أثناء حمله العلم الفلسطيني وهتافهم تأييدًا لموقفه الواضح تجاة القضية.

ويحرص ويجز باستمرار على إعلان دعمه للقضية الفلسطينية، ونشر -في وقت سابق- على إنستغرام صورة بالشال الفلسطيني خلال الدعوات لإنقاذ حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وفي مارس/آذار الماضي، قدّم ويجز أغنية (بعودة يا بلادي) التي تتناول قضية اللاجئين وعُرضت خلال أحداث فيلم (كباتن الزعتري) الذي يتناول حياة وأحلام صديقين يعيشان في مخيم الزعتري للاجئين بالأردن.

وتصدّرت، حينئذ، الأغنية محركات البحث وحصدت أكثر من مليون مشاهدة عقب ساعات قليلة من إطلاقها، ليعلن بعدها تبرعه بأرباح الأغنية بالكامل لدعم اللاجئين.

A Picture of Egyptian rapper Wegz wearing the Palestinian flag and Kuffiya during his performance in Paris. 🇵🇸🇪🇬 pic.twitter.com/ZsRwemu6OR

@Wegzkrofficial ,the Egyptian well-known singer,wore the Palestinian flag in solidarity with the Palestinian human right cause in his concert yesterday in #Paris.

A fact that many people are ignorant about,Palestine is carved in our heart beside Egypt.

🇪🇬🇵🇸✌️#FreePalestine pic.twitter.com/JGmqD2feaT

— Palestine in the heart (@ProPalestine101) June 5, 2022