لحظات مرعبة.. تعطّل مفاجئ للعبة المقص وإبقاء ركابها رأسا على عقب في الجو (فيديو)

تعرض ركاب لعبة المقص في متنزه كينيوود بولاية بنسلفانيا الأمريكية لموقف خطير وعاشوا لحظات صعبة إثر توقف اللعبة فظلوا معلقين في الهواء رأسا على عقب لفترة من الوقت نحو خمس دقائق، وفقا لما نقلته وسائل إعلام أمريكية عن شهود عيان.

ورصدت لقطات مصورة اللحظات القاسية التي عاشها ركاب اللعبة، الاثنين الماضي، حيث ظهرت أصوات الصراخ والبكاء أثناء تعطل اللعبة والتي تحولت فيما بعد إلى صيحات سعادة غامرة بعد نجاح الفنيين في إصلاحها.

وقالت ليلى برونر إحدى رواد المنتزة لوسائل إعلام محلية “كان الأمر مخيفًا حقًا لأن مجرد البقاء رأسًا على عقب لبضع دقائق أمر مزعج، ربما لن أركبها مرة ثانية أبدًا”.

I would’ve been TERRIFIED. No one was hurt. The park says they’re looking into the incident. @KDKA https://t.co/XYjh1UodaV

— Lindsay Ward (@LindsayWardTV) May 31, 2022