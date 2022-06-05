لحظات مرعبة.. تعطّل مفاجئ للعبة المقص وإبقاء ركابها رأسا على عقب في الجو (فيديو)

تعرض ركاب لعبة المقص في متنزه كينيوود بولاية بنسلفانيا الأمريكية لموقف خطير وعاشوا لحظات صعبة إثر توقف اللعبة فظلوا معلقين في الهواء رأسا على عقب لفترة من الوقت نحو خمس دقائق، وفقا لما نقلته وسائل إعلام أمريكية عن شهود عيان.

ورصدت لقطات مصورة اللحظات القاسية التي عاشها ركاب اللعبة، الاثنين الماضي، حيث ظهرت أصوات الصراخ والبكاء أثناء تعطل اللعبة والتي تحولت فيما بعد إلى صيحات سعادة غامرة بعد نجاح الفنيين في إصلاحها.

وقالت ليلى برونر إحدى رواد المنتزة لوسائل إعلام محلية “كان الأمر مخيفًا حقًا لأن مجرد البقاء رأسًا على عقب لبضع دقائق أمر مزعج، ربما لن أركبها مرة ثانية أبدًا”.

I would’ve been TERRIFIED. No one was hurt. The park says they’re looking into the incident. @KDKA https://t.co/XYjh1UodaV — Lindsay Ward (@LindsayWardTV) May 31, 2022

ووصفت ألكسندرا شنايدر تجربتها “البقاء في اللعبة بدا وكأنه أبدي، أصيبت بصداع بعد أن اندفع الدم إلى رأسي”.

من جانبه، صرح مدير عام متنزه كينيوود مارك بولز بأن موظفي الصيانة تعاملوا بسرعة مع الموقف حتى لا يتعرض أحد الركاب إلى الخطر مؤكدًا أن السلامة هي أولوية المكان وتأتي قبل كل شيء.

وقام الطاقم الطبي الداخلي للمتنزه بتقييم الحالة العامة للركاب وتم إرسال ثلاثة منهم لتلقي الإسعافات الأولية كإجراء احترازي قبل العودة إلى المتنزه.

وتعتمد لعبة المقص -حسبما يصفها الموقع الرسمي للمتنزه- على بندول عملاق يتأرجح بواسطته الركاب ذهابًا وإيابًا، وتبلغ المغامرة ذروتها مع دورة كاملة بمقدار 360 درجة وصولًا إلى القمة.

وقررت إدارة المكان فتح تحقيق شامل في الحادث. ووفقا لتقارير إعلامية، أجرى فريق الصيانة فحصا آخر للعبة في محاولة منهم لمعرفة سبب الخلل بالضبط.

وأفاد بعض الشهود بأن ركاب لعبة المقص استمروا في وضع مقلوب “لمدة خمس دقائق تقريبا” بينما أكد آخرون أن الوقت “كان أطول من ذلك”.