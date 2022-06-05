“أمي ثم أمي”.. تفاعل لافت مع عروس مصرية اشترطت على زوجها الإحسان قبل توقيع عقد القران (فيديو)

أثارت عروس مصرية الجدل بعدما نشرت مقطعًا مصورًا لها وهي تضع شرطًا قبل توقيع وثيقة الزواج من شريك حياتها حيث طلبت منه أمام الناس الإحسان إليها ورعاية حقوق عائلتها.

وكتبت العروس أمنية طارق تعليقًا على المقطع الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع “ما أنا مش هسيب (أترك) أهلي بالساهل (بسهولة)”.

وقالت العروس “أنا واثقة في ربنا وفيك إنك هتكون خير الزوج والسند والصاحب، ولم أندم يومًا على اختياري لك، بل بالعكس أنت أعظم وأحسن اختياراتي في حياتي”.

وطلبت العروس من زوجها أن يتعامل مع عائلتها باحترام وتقدير كما تتعامل بدورها مع عائلته صغيرًا وكبيرًا باحترام وود. وأوصت العروس زوجها بالعناية بأمها تحديدًا “مع احترامي لكل أهلي، أمي ثم أمي ثم أمي”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع حديث العروس، وأشاد بعضهم بتمسّك الفتاة باحترام عائلتها في حين اعتقد آخرون أنها تعمدت إحراج زوجها وعائلته.

وكتب حساب لفتاة تُدعى مريم “بغض النظر إن الكلام ده بديهي وكان ممكن يتقال بينهم وبين بعض إلا إن المشكلة في الطريقة إني أوجه أمر بالشكل ده لزوجي أمام الناس”.

وانتقد حساب لفتاة تُدعى خلود على فيسبوك التعليقات السلبية التي وصلت إلى العروس أمنية بسبب الكلمات العفوية التي عبّرت بها عن مشاعرها قبيل عقد القران.

وتفهمت العروس التعليقات السلبية التي لاحقتها عقب نشر المقطع، وكتبت على فيسبوك “كل الشكر للتعليقات السلبية”.

وأوضحت في تصريحات لوسائل إعلام محلية أعادت نشرها عبر صفحتها على فيسبوك أنها تحترم زوجها وتحب عائلته “تزوجت عن حب، ومستحيل أتصرف بطريقة تغضب زوجي”.

وتابعت “كان هدفي من هذا الحديث التأكيد على التفاهم المتبادل بيني وبين زوجي، ولم أتحدث إلا بعد موافقة والد زوجي”.

وأكدت العروس أمنية أنها شعرت بالحزن الشديد بسبب التعليقات السلبية التي وصلت إليها بعد تداول المقطع المصور، لا سيما وأن البعض أشار إلى وقوع الطلاق بعد ما حدث.

وأشارت العروس خلال حديثها إلى أنها تصرفت بعفوية “تحدثت إلى زوجي بحب كبير، ولم أخطئ في حقه أمام الحضور، على العكس كنت بضحك وبهزّر معه”.

وكانت العروس قد نشرت مقطعًا آخر تظهر فيه وهي محاطة بأفراد عائلتها وتبكي حزنًا على فراقهم، وأبرز المقطع مدى تعلّق العروس بوالدها ووالدتها.

وعلّقت “سيبقى بابا سندي الأول والأخير بعد ربنا، فكرة إنك تطلعي من تحت جناح أبوكي فكرة مخيفة جدًّا والله”.

من جهته، أكد الدكتور عبد الحميد الأطرش -رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف- أن العروس “لم ترتكب أي خطأ لأن الشرع يمنح الفتاة الراشدة الحق في وضع أي شروط تريدها قبل عقد الزواج”.

وقال في تصريحات لموقع محلي إنه “يحق للزوج أن يقبل شرط زوجته أو يرفضه، وفي حال قبول ما وضعته من شروط أصبح ملزمًا بها”.