عمره 6 سنوات.. حكاية أصغر حافظ للقرآن في غزة وهذه السورة الأصعب خلال رحلة الـ8 أشهر (فيديو)

حفظ الطفل رشاد أبو راس القرآن الكريم خلال 8 أشهر في سن مبكرة، وكانت أمه ووالده وشيخه يقضون ساعات طوال في تحفيظه وتحفيزه.

يعتبر رشاد أصغر حافظ للقرآن في قطاع غزة في سن لا تتجاوز السادسة، وقال شيخه ومحفظه إن التحفيظ يحتاج إلى المُحفظ والأهل ثم المدرسة وإن الأخيرة تبنت وساعدت في تحفيظ رشاد، مشيدًا أيضا بالدور الذي لعبه الأهل.

وقال المحفظ لكاميرا الجزيرة مباشر إن سورة الكهف أخذت مجهودًا كبيرًا من الطفل.

وقال والد رشاد لبرنامج المسائية إن البداية كانت بتسجيله في مدرسة لعلوم القرآن وذلك في أغسطس/آب الماضي.

وأضاف أن رشاد حفظ القرآن الكريم بالتدرج، وأن أساتذة ابنه ومديره في المدرسة اكتشفوا نباهتهد وملكة الحفظ لديه، وتنبأوا بأنه سيتم حفظ المصحف في سن باكرة.

واعتبر الأب -في البداية- أن الأمر قد يكون صعبًا، إلا أنه اقتنع بعد أن بدأ رشاد بالحفظ واستيعاب الآيات بسرعة وسهولة.

وأخبرت المدرسة الأب أن طالبًا واحدًا فقط تمكن من حفظ القرآن الكريم في سنة واحدة.

ونصح والد رشاد الآباء بتشجيع أبنائهم على حفظ القرآن مشددًا على أنه لا يعيق عن باقي العلوم بل على العكس من ذلك، واستشهد بمقولة لأحد الصالحين “علّم ولدك القرآن والقرآن سيعلّمه كل شيء”.