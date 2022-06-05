العبقري الصغير.. طالبة سعودية تفوز بالمركز الثاني في مسابقة عالمية للحساب الذهني (فيديو)

فازت الطالبة السعودية اعتزاز محمد سعد النفيعي من منطقة تبوك شمالي المملكة بالمركز الثاني عالميًّا في مسابقة “العبقري الصغير” للحساب الذهني، التي أقيمت بمصر في الأول والثاني من يونيو/حزيران الجاري.

وفي حديث لوسائل إعلام سعودية، تحدثت اعتزاز عن فوزها والعوامل التي ساعدتها على هذا التفوق، وقالت إن من أهمها دعم أسرتها لها وثقتها بنفسها وحرصها على التدرب يوميًّا على الحساب الذهني بجانب مذاكرتها لدروسها.

فيديو | اعتزاز النفيعي تفوز بالمركز الثاني "عالميا" بمسابقة الحساب العبقري#الإخبارية pic.twitter.com/WTRILNK72J — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 4, 2022

وقالت اعتزاز إنها انضمت في البداية إلى “برنامج العبقري الصغير” للذكاء العقلي وأكملت المستوى الأول، ثم انتقلت إلى المستوى الثاني الذي يتم فيه التركيز على الحساب الذهني.

وأوضحت أن إحدى المعلمات في البرنامج دربتها من أجل تأهيلها للمسابقة العالمية، مما ساعدها على الفوز بالمركز الثاني، وشكرت كل من دعمها وشاركها الفرحة على مواقع التواصل حيث تصدّر اسمها المنصات السعودية ليومين.

بارك مدير عام #تعليم_تبوك للطالبة اعتزاز النفيعي من ابتدائية مدارس تبوك العالمية؛ تحقيقها المركز الثاني في مسابقة الحساب الذهني على مستوى العالم؛ والتي أقيمت في مصر كما هنأ المدير العام أسرة الطالبة ومدرستها بهذا الإنجاز المميز. pic.twitter.com/sCzP6VhF3N — إدارة تعليم تبوك (@moe_tbk) June 4, 2022

و”العبقري الصغير” مسابقة عالمية أقيمت في نسختها الحالية بمدينة شرم الشيخ المصرية، حيث شارك فيها عدد كبير من دول العالم.

ويُقصد بالحساب الذهني القيام بعمليات حسابية من جمع وطرح وقسمة وضرب بواسطة الدماغ البشري، ودون الحاجة إلى استخدام آلة حاسبة، حيث يتمتع الطالب الذي لديه القدرة على الحساب الذهني بثقته الكبيرة بنفسه ومهاراته.