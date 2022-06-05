“علّموا أولادكم أن فلسطين محتلة”.. احتفاء واسع بكلمات طالبة كويتية في حفل تخرّجها (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا يُظهر اختيار طالبة كويتية التحدث عن القضية الفلسطينية أثناء كلمة تخرّجها في أكاديمية الإبداع الأمريكية.

وقالت الطالبة نورة غازي بودي أثناء إلقائها كلمة بوصفها الأولى على دفعتها “علّموا أولادكم أن فلسطين محتلة، وأن المسجد الأقصى أسير، وأنه لا حياد في قضايا الظلم، إما أن تنصر المظلوم أو تصفق للظالم”.

وأضافت “أنا اخترت نصرة المظلوم، وللذي يقول رأينا ورأيك غير مهم: رأينا مهم سنحاسَب عليه أمام الله تعالى”.

أنجبت هذه الأرض الإنسانية الطيبة ..

أجيالاً تحمل رسائل سامية و نفوسًا لا تخشى الدفاع عن المستضعفين .. و أفواهًا إذا نطقت اختزلت الحق بكلمات و طبقت بأفعالها الإنجازات

كلي فخر بكلمات الطالبة نورة غازي بودي .

التي قاسمت فرحتها وقوفًا مع شعب #فلسطين بارك الله بك يا نورة pic.twitter.com/zosvOtg4Lz — مرزوق الغانم (@MarzouqAlghanim) June 3, 2022

وتفاعلًا مع كلمات نورة، كتب رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم “أنجبت هذه الأرض الإنسانية الطيبة أجيالًا تحمل رسائل سامية، ونفوسًا لا تخشى الدفاع عن المستضعفين، وأفواهًا إذا نطقت اختزلت الحق بكلمات وطبّقت أفعالها الإنجازات. كلي فخر بكلمات الطالبة نورة غازي بودي التي قاسمت فرحتها وقوفًا مع شعب فلسطين”.

وغرد كمال آل ربعي قائلًا “طالبة كويتية في حفل تخرّجها تتذكر القضية وتستحضر البوصلة”. وكتب محمد إبراهيم “هكذا يجب أن تكون القدس في قلوب شبابنا وشاباتنا في كل الدنيا”.

أما نوال آل خريم فغردت “علّموا أولادكم أن فلسطين محتلة والمسجد الأقصى أسير: بهذه الكلمات عبّرت الطالبة الكويتية نورة غازي بودي عن دعمها لفلسطين. عاشت الكويت وعاش شعبها مناصرًا للقضية للفلسطينية”.