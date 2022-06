21 كلمة خلال 90 ثانية.. فتاة تفوز بالمركز الأول في مسابقة التهجئة الوطنية بأمريكا (فيديو)

أصبحت (هاريني لوغان) بطلة مسابقة “نحلة سكريبس الوطنية للتهجئة” لعام 2022، وحصلت على جائزة المركز الأول وقدرها 50 ألف دولار بعدما نجحت في تهجئة 21 كلمة صحيحة من أصل 26 كلمة خلال 90 ثانية.

The 2022 Scripps National Spelling Bee Champion Harini Logan is flying like an eagle today — or a moorhen (her winning word)? She won the Scripps Cup last night!

