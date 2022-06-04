21 كلمة خلال 90 ثانية.. فتاة تفوز بالمركز الأول في مسابقة التهجئة الوطنية بأمريكا (فيديو)

أصبحت (هاريني لوغان) بطلة مسابقة “نحلة سكريبس الوطنية للتهجئة” لعام 2022، وحصلت على جائزة المركز الأول وقدرها 50 ألف دولار بعدما نجحت في تهجئة 21 كلمة صحيحة من أصل 26 كلمة خلال 90 ثانية.

The 2022 Scripps National Spelling Bee Champion Harini Logan is flying like an eagle today — or a moorhen (her winning word)? She won the Scripps Cup last night! Source: @MerriamWebster, the official dictionary of the Scripps National Spelling Bee. #wordoftheweek #spellingbee pic.twitter.com/f9PXb4XQUz — Scripps National Spelling Bee (@ScrippsBee) June 4, 2022

ونجحت هاري لوغان البالغة من العمر 14 عاما في الفوز بالمركز الأول في منافسة إملائية سنوية تقام في الولايات المتحدة الأمريكية تسمى “نحلة سكريبس الوطنية للتهجئة”.

ونالت هاري جائزة المركز الأول وقدرها 50 ألف دولار بعد فوزها على فيكرام راجو بنجاحها في تهجئة 21 كلمة صحيحة من أصل 26 كلمة خلال 90 ثانية، في حين كان نصيب راجو 15 كلمة.

مسابقات التهجئة

وكان برنامج مسابقات التهجئة قد عاد إلى العمل مرة أخرى العام الماضي بعد توقف بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويعد البرنامج أكبر وأطول برنامج تعليمي في أمريكا، والغرض منه مساعدة الطلاب على تحسين تهجئتهم وزيادة حصيلة المفردات وتعلم المفاهيم وتطوير استخدام اللغة الإنجليزية الصحيح.