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محمود عبد العزيز.. غوغل يحتفي بذكري ميلاد “ساحر السينما المصرية” (شاهد)

الفنان المصري الراحل محمود عبد العزيز (الفرنسية)
4/6/2022-|آخر تحديث: 4/6/202211:54 AM (مكة المكرمة)

يحتفي محرك البحث الشهير غوغل اليوم السبت بذكرى ميلاد الفنان المصري محمود عبد العزيز الذي يلقبه الجمهور باسم “الساحر”، ووضع محرك البحث الأشهر عالميًّا على واجهته صورة لأحد المشاهد السينمائية للنجم الراحل.

ولد محمود عبد العزيز محمود في 4 يونيو/حزيران 1946 بالإسكندرية شمالي مصر، ودرس بكلية الزراعة ومارس هواية التمثيل على مسرح الكلية ثم تعرف عليه المخرج التلفزيوني نور الدمرداش فأشركه في مسلسل “الدوامة” بداية سبعينيات القرن الماضي ولفت أنظار الجمهور والنقاد آنذاك، ثم ظهر في فيلم “الحفيد” عام 1974، وفي العام التالي قام بأول بطولة سينمائية في فيلم “حتى آخر العمر”.

قدّم النجم الراحل أكثر من مئة فيلم ومسلسل في السينما والتلفزيون تنوعت بين الرومانسية والكوميديا والواقعية، ويعد من أشهر من قدم أفلام ومسلسلات الجاسوسية في العالم العربي مثل “رأفت الهجان” و”إعدام ميت”.

تميّز محمود عبد العزيز بالتنويع في أدواره منذ بداية الثمانينيات فقدم فيلم “العار” الذي رسخ نجوميته أكثر، ثم قدم دور الأب في فيلمي “العذراء والشعر الأبيض”، و”تزوير في أوراق رسمية”.

وقدّم شخصيات جديدة في أفلام “الكيت كات” و”الصعاليك” و”الكيف” التي حظيت بنجاح جماهيري كبير، كما قدّم دور الشر بشكل مختلف في واحد من أهم أفلامه وهو “البريء”. وفي عام 2001 قدم فيلم “الساحر” الذي أصبح لقبه فيما بعد.

نجح محمود عبد العزيز في أحد أهم وأبرز أدواره بملحمة “رأفت الهجان” وهو مسلسل تلفزيوني من 3 أجزاء يحمل نفس الاسم، ويحكي قصة جاسوس مصري زرعته الاستخبارات المصرية في إسرائيل، وساهم أداؤه لهذا الدور في شهرة واسعة بالعالم العربي.

بلغ عدد أفلامه التي قام ببطولتها نحو 90 فيلما، وأخرج فيلما واحدًا هو “البنت الحلوة الكذابة” كما شارك في أكثر من 15 مسلسلا تلفزيونيا وإذاعيا، إضافة إلى عدد قليل من المسرحيات. وكان مسلسل “رأس الغول” آخر عمل فني قام ببطولته.

توفي محمود عبد العزيز في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 عن عمر ناهز 70 عامًا بعد صراع مع المرض.

المصدر : الجزيرة مباشر + غوغل