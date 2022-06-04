محمود عبد العزيز.. غوغل يحتفي بذكري ميلاد “ساحر السينما المصرية” (شاهد)

يحتفي محرك البحث الشهير غوغل اليوم السبت بذكرى ميلاد الفنان المصري محمود عبد العزيز الذي يلقبه الجمهور باسم “الساحر”، ووضع محرك البحث الأشهر عالميًّا على واجهته صورة لأحد المشاهد السينمائية للنجم الراحل.

ولد محمود عبد العزيز محمود في 4 يونيو/حزيران 1946 بالإسكندرية شمالي مصر، ودرس بكلية الزراعة ومارس هواية التمثيل على مسرح الكلية ثم تعرف عليه المخرج التلفزيوني نور الدمرداش فأشركه في مسلسل “الدوامة” بداية سبعينيات القرن الماضي ولفت أنظار الجمهور والنقاد آنذاك، ثم ظهر في فيلم “الحفيد” عام 1974، وفي العام التالي قام بأول بطولة سينمائية في فيلم “حتى آخر العمر”.

قدّم النجم الراحل أكثر من مئة فيلم ومسلسل في السينما والتلفزيون تنوعت بين الرومانسية والكوميديا والواقعية، ويعد من أشهر من قدم أفلام ومسلسلات الجاسوسية في العالم العربي مثل “رأفت الهجان” و”إعدام ميت”.

تميّز محمود عبد العزيز بالتنويع في أدواره منذ بداية الثمانينيات فقدم فيلم “العار” الذي رسخ نجوميته أكثر، ثم قدم دور الأب في فيلمي “العذراء والشعر الأبيض”، و”تزوير في أوراق رسمية”.

الشيخ حسني فضح أهل المنطقة في العزاء 😂 احضر فيلم "الكيت كات" دلوقتي على #روتانا_كلاسيك pic.twitter.com/MoUuu1QjUK — روتانا كلاسيك (@RotanaClassic) January 12, 2021

وقدّم شخصيات جديدة في أفلام “الكيت كات” و”الصعاليك” و”الكيف” التي حظيت بنجاح جماهيري كبير، كما قدّم دور الشر بشكل مختلف في واحد من أهم أفلامه وهو “البريء”. وفي عام 2001 قدم فيلم “الساحر” الذي أصبح لقبه فيما بعد.

نجح محمود عبد العزيز في أحد أهم وأبرز أدواره بملحمة “رأفت الهجان” وهو مسلسل تلفزيوني من 3 أجزاء يحمل نفس الاسم، ويحكي قصة جاسوس مصري زرعته الاستخبارات المصرية في إسرائيل، وساهم أداؤه لهذا الدور في شهرة واسعة بالعالم العربي.

#ستموني: عمرك سمعت أيتها حد جاب سيرة القفا في أيتوها غنوة؟#مزاجنجي: معاك حق هو القفا دايماً مظلوم في الزمن ده! pic.twitter.com/SoJBZ3JDeG — متهكم (@RioTouS_Q8) September 12, 2016

بلغ عدد أفلامه التي قام ببطولتها نحو 90 فيلما، وأخرج فيلما واحدًا هو “البنت الحلوة الكذابة” كما شارك في أكثر من 15 مسلسلا تلفزيونيا وإذاعيا، إضافة إلى عدد قليل من المسرحيات. وكان مسلسل “رأس الغول” آخر عمل فني قام ببطولته.

توفي محمود عبد العزيز في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 عن عمر ناهز 70 عامًا بعد صراع مع المرض.

إذا كان خروج الروح من الجسد مؤلم

أعتقد أن عودة الروح أشد إيلاماً.

-رأفت الهجان pic.twitter.com/Au5w5j01p2 — بشاير التميمي (@beshalt22) March 31, 2020

_ ليه كده يا بوي ؟

_ بيدي .. بطهرك من الخيانه يا ولدي البطل يظل بطلا حتي و هو مدفون في قبره

و الخائن سيظل خائنا و إن صفق له العالم #اعدام_ميت#ائتلاف_نساء_مصر

pic.twitter.com/CG5t7gRjLy — 🌸Dida Masr (@didamasr) August 30, 2018