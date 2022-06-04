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سوريا.. عاصفة رملية تغطي خيام النازحين وتتسبب في أضرار بالأراضي الزراعية (فيديو)

أظهرت مقاطع متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي الضباب وهو يملأ سماء المخيمات السورية (FARED ALHOR)
4/6/2022-|آخر تحديث: 4/6/202208:29 PM (مكة المكرمة)

تسببت عاصفة رملية تضرب شمالي سوريا منذ أوائل أبريل/نيسان الماضي وتستمر حتى الآن، في إرسال آلاف الأشخاص إلى المستشفيات ومصرع 4 على الأقل في كل العراق وسوريا.

وأثّرت المشاهد المروعة للضباب الكثيف والسماء البرتقالية على الجميع، بينما امتلأت المستشفيات بأشخاص غير قادرين على التنفس.

وتهب العواصف الرملية والترابية عادة عندما ترفع الرياح القوية كميات كبيرة من الرمال والأتربة من الأراضي الجرداء والقاحلة إلى الغلاف الجوي.

ويقول الخبراء إن العام الجاري يبدو قاسيًا بشكل خاص، إذ جاءت العواصف الرملية في وقت أقرب بكثير من المعتاد، وانتشرت في أماكن واسعة.

وغطّت طبقات الرمال الصفراء المخيمات الواسعة وأغراض النازحين، في حين حجبت سحب الغبار السميكة الرؤية لبضعة أمتار.

وأفادت تقارير محلية بأن العواصف أدت إلى تضرر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.

المصدر : مواقع التواصل