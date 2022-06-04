سوريا.. عاصفة رملية تغطي خيام النازحين وتتسبب في أضرار بالأراضي الزراعية (فيديو)

تسببت عاصفة رملية تضرب شمالي سوريا منذ أوائل أبريل/نيسان الماضي وتستمر حتى الآن، في إرسال آلاف الأشخاص إلى المستشفيات ومصرع 4 على الأقل في كل العراق وسوريا.

وأثّرت المشاهد المروعة للضباب الكثيف والسماء البرتقالية على الجميع، بينما امتلأت المستشفيات بأشخاص غير قادرين على التنفس.

وتهب العواصف الرملية والترابية عادة عندما ترفع الرياح القوية كميات كبيرة من الرمال والأتربة من الأراضي الجرداء والقاحلة إلى الغلاف الجوي.

غطت خيام النازحين وتضررت منها أراض زراعية..

ضربت عاصفة رملية شمال وشرق #سوريا فغطت خيام النازحين وصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة وتضررت منها أراض زراعية. pic.twitter.com/7t8JeDV5bW — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 4, 2022

ويقول الخبراء إن العام الجاري يبدو قاسيًا بشكل خاص، إذ جاءت العواصف الرملية في وقت أقرب بكثير من المعتاد، وانتشرت في أماكن واسعة.

وغطّت طبقات الرمال الصفراء المخيمات الواسعة وأغراض النازحين، في حين حجبت سحب الغبار السميكة الرؤية لبضعة أمتار.

وأفادت تقارير محلية بأن العواصف أدت إلى تضرر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.