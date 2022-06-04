فرنسا.. رشق السياسية اليمينية المتطرفة مارين لوبان بالبيض (فيديو)

واجهت مرشحة الرئاسة الفرنسية السابقة مارين لوبان استقبالًا خاصًّا خلال جولة في منطقة سانت أمان شمالي البلاد، حيث رشقها متظاهر غاضب بالبيض.

وكانت لوبان -التي تنتمي إلى اليمين المتطرف- تقوم بجولة في المنطقة لدعم مرشح حزبها للانتخابات التشريعية المقبلة.

ولوبان هي رئيسة حزب الجبهة الوطنية اليميني، وابنة مؤسس الحزب جان ماري لوبان الذي خاضت ضده صراعًا على زعامة الحزب.

رشق المرشحة الرئاسية السابقة مارين لوبان بالبيض تعرضت المرشحة السابقة للرئاسة الفرنسية مارين لوبان للرشق بالبيض أثناء جولة في منطقة سانت أمان شمالي فرنسا لدعم

مرشح حزبها للانتخابات التشريعية المقبلة. #الجزيرة_مباشر #فرنسا pic.twitter.com/iMSugBTflm — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 4, 2022

وعُرفت السياسية الفرنسية بتصريحاتها المثيرة للجدل، حيث دعت إلى ترحيل المقيمين غير القانونيين، وإمهال الأجانب الذين لا يجدون عملًا 3 أشهر لإيجاد وظيفة أو الترحيل، كما سعت إلى تجميد مشروعات لبناء مساجد، وتوسيع قانون منع ارتداء الرموز الدينية الذي يقول مراقبون إنه يستهدف المسلمات بشكل رئيسي.

وتكررت حوادث رشق السياسيين بالبيض مؤخرًا، حيث تعرّض الرئيس إيمانويل ماكرون للرشق عام 2017 ومرة أخرى عام 2021، كما تعرّض المرشح الرئاسي الفرنسي اليميني المتطرف إريك زمور لحادث ضرب بالبيض هذا العام.