رجل ينقذ طفلا من قرون ثور بري هائج (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة إنقاذ طفل من أمام قرون ثور بري هائج في منتزه يلوستون الوطني بالولايات المتحدة.

ويظهر المقطع الثور وهو يقترب من عدد من الأشخاص بينهم الطفل، قبل أن ينطلق مهاجمًا الطفل لينقذه الرجل.

لحظة إنقاذ طفل من نطحة "ثور بيسون" وزنه 800 كيلوجرام في متنزه يلوستون الوطني بولاية كولورادو الأمريكية#الجزيرة_مباشر #متداول #منوعات #أمريكا pic.twitter.com/c6n9l9U4i2 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 30, 2022

وقال منتزه يلوستون في بيان إن الرجل أصيب ونقل إلى المستشفى.

وأوضح البيان أن الرجل كان ضمن مجموعة عائلية تزور المنتزه، وأنها لم تبتعد عندما اقترب منها الثور.

وطلب المنتزه من الزوار الابتعاد نحو 23 مترًا عن الحيوانات الضخمة مثل ثيران البيسون أو الغزلان، وأكثر من 90 مترًا عن الدببة والثعالب.

ونصح المنتزه الزوار بالابتعاد عن الحيوانات البرية، وسلك الطريق المعاكس وعدم التفاعل معها.

وأوضح أن ثور البيسون ينطلق بسرعة تفوق سرعة الإنسان 3 مرات، ولا يمكن توقع ما سيقوم به.

وأشار المنتزه إلى أن هذه هي ثاني حادثة يتم تسجيلها لإصابة شخص نتيجة اقترابه من ثور بيسون.