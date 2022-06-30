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رجل ينقذ طفلا من قرون ثور بري هائج (فيديو)

ثور بيسون
ينصح المنتزه الزوار بالابتعاد 23 مترا عن الثور (منتزه يلوستون) (فيسبوك)
30/6/2022

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة إنقاذ طفل من أمام قرون ثور بري هائج في منتزه يلوستون الوطني بالولايات المتحدة.

ويظهر المقطع الثور وهو يقترب من عدد من الأشخاص بينهم الطفل، قبل أن ينطلق مهاجمًا الطفل لينقذه الرجل.

وقال منتزه يلوستون في بيان إن الرجل أصيب ونقل إلى المستشفى.

وأوضح البيان أن الرجل كان ضمن مجموعة عائلية تزور المنتزه، وأنها لم تبتعد عندما اقترب منها الثور.

وطلب المنتزه من الزوار الابتعاد نحو 23 مترًا عن الحيوانات الضخمة مثل ثيران البيسون أو الغزلان، وأكثر من 90 مترًا عن الدببة والثعالب.

ونصح المنتزه الزوار بالابتعاد عن الحيوانات البرية، وسلك الطريق المعاكس وعدم التفاعل معها.

وأوضح أن ثور البيسون ينطلق بسرعة تفوق سرعة الإنسان 3 مرات، ولا يمكن توقع ما سيقوم به.

وأشار المنتزه إلى أن هذه هي ثاني حادثة يتم تسجيلها لإصابة شخص نتيجة اقترابه من ثور بيسون.

المصدر : الجزيرة مباشر