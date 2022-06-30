من ربح الأريكة بعد 100 ساعة من الجلوس؟ تحدٍّ غريب ينتهي بمفاجأة (شاهد)

استطاع شابان من مدينة بيلغورود الروسية الجلوس على أريكة لمدة 100 ساعة في تحدٍّ غريب جائزته مقدمة من متجر أثاث شهير في المدينة.

ووفقا لوسائل إعلام روسية، فإن متجر أثاث فاخر في بيلغورود أعلن مسابقة يمنح فيها أريكة بقيمة 100 ألف روبل (نحو 2000 دولار) لمن يتمكن من الجلوس عليها أطول مدة، ليشارك في المسابقة 6 أشخاص تمكن 2 منهم من الاستمرار حتى النهاية.

وجلس المهندس سانيسلاف بوبوف (30 عامًا) والسائق أندريه بريتشينكو (34 عامًا) على الأريكة مدة 100 ساعة (أكثر من 4 أيام) متواصلة دون مخالفة شروط المسابقة.

واستطاع الشابان الصمود في هذا التحدي رغم درجات الحرارة العالية خلال النهار، ليعلن صاحب المتجر استسلامه ويمنح كلًّا منهما أريكة، وقد استبدل أحد الفائزين بأريكته أغراضا أخرى بنفس القيمة من المتجر.

ولم يربح الرجلان الأثاث والهدايا الثمينة فحسب، بل كانت فرصة لفقدان الوزن أيضًا إذ فقد أندريه ما بين كيلوغرام وثلاثة كيلوغرامات، وفقد ستانيسلاف من خمسة إلى سبعة. وقبل أن يفترقا تبادل الاثنان أرقام الهواتف ليصبحا صديقين.