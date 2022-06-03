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مدير مستشفى لبناني يعتدي على ممرضة طالبت بحقوقها (فيديو)

3/6/2022

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا يظهر اعتداء مدير مستشفى على ممرضة طالبت بحقوقها المالية.

ووفقا لوسائل إعلام لبنانية فقد تعرضت الممرضة فاطمة يحيى للعنف بعد مطالبتها بالحصول على مستحقاتها التي لم تؤدّ إليها منذ 4 أشهر.

وقال مغردون على منصة تويتر إن فاطمة كانت تطالب بحقوقها، عند ما انهال عليها المدير ضربًا بالعصا أمام زملائها.

وعلى إثر الحادثة استدعت وزارة الصحة اللبنانية “المعنيين” بالاعتداء على الممرضة في مستشفى بنت جبيل الحكومي، وتعهدت بإجراء تحقيق شامل وشفاف حول أسباب الحادثة وملابساتها واتخاذ القرارات اللازمة.

وقالت الوزارة في بيان: “يتم التداول على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو يظهر خلافا حادا تطور إلى تدافع بين مدير عام ل​مستشفى​ حكومي وإحدى الموظفات، على الأثر تم استدعاء المعنيين لتبيان الحقيقة، وسوف تجري الوزارة تحقيقا شاملا وشفافا حول أسباب ما حصل وملابساته لاتخاذ القرارات اللازمة”.

وكانت الهيئة التأسيسية لـ”نقابة عاملي المستشفيات الحكومية” ولجان موظفي المستشفيات الحكومية اللبنانية قد دعت إلى الاعتصام أمام مداخل المستشفيات الحكومية في عدد المناطق.

ووفق بيان لـ”لجنة موظّفي مستشفى صيدا الحكومي”، يأتي التحرك العمالي في إطار التضامن مع الممرضة فاطمة “التي تعرّضت للتعنيف الجسدي واللفظي أثناء مطالبتها بأدنى حقوقها”، ولـ”مطالبة المسؤولين في وزارة الصحة بمعاقبة المدير على فعلته، وإحقاق الحقوق، وصرف المساعدة الاجتماعية والمستحقات المالية المتأخرة، والإيعاز لمن يلزم بضرورة تطبيق بدل غلاء المعيشة بالسرعة اللازمة”.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي طالب ناشطون وزير الصحة بمعاقبة مدير المستشفى الذي اعتدى على الممرضة، ودعوا إلى تحقيق شامل في الموضوع.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع وصحف لبنانية