مدير مستشفى لبناني يعتدي على ممرضة طالبت بحقوقها (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا يظهر اعتداء مدير مستشفى على ممرضة طالبت بحقوقها المالية.

ووفقا لوسائل إعلام لبنانية فقد تعرضت الممرضة فاطمة يحيى للعنف بعد مطالبتها بالحصول على مستحقاتها التي لم تؤدّ إليها منذ 4 أشهر.

وقال مغردون على منصة تويتر إن فاطمة كانت تطالب بحقوقها، عند ما انهال عليها المدير ضربًا بالعصا أمام زملائها.

وعلى إثر الحادثة استدعت وزارة الصحة اللبنانية “المعنيين” بالاعتداء على الممرضة في مستشفى بنت جبيل الحكومي، وتعهدت بإجراء تحقيق شامل وشفاف حول أسباب الحادثة وملابساتها واتخاذ القرارات اللازمة.

وقالت الوزارة في بيان: “يتم التداول على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو يظهر خلافا حادا تطور إلى تدافع بين مدير عام ل​مستشفى​ حكومي وإحدى الموظفات، على الأثر تم استدعاء المعنيين لتبيان الحقيقة، وسوف تجري الوزارة تحقيقا شاملا وشفافا حول أسباب ما حصل وملابساته لاتخاذ القرارات اللازمة”.

وكانت الهيئة التأسيسية لـ”نقابة عاملي المستشفيات الحكومية” ولجان موظفي المستشفيات الحكومية اللبنانية قد دعت إلى الاعتصام أمام مداخل المستشفيات الحكومية في عدد المناطق.

ملائكة الرحمة …

بزمن الكورونا كانت المكافأة عبارة عن تصفيق

وبعد الكورونا كانت المكافأة ضرب وكفوف

يعني مكافأتنا دائما عم تكون كف 😉

يلي صار بحق الزميلة الممرضة فاطمة يحيى بمستشفى بنت جبيل الحكومي مفروض ما يمر مرور الكرام #كلنا_فاطمة_يحيى pic.twitter.com/lpbicwTmLx — Wisal Yahfoufi🦋 (@wisalyahfoufi) June 2, 2022

ووفق بيان لـ”لجنة موظّفي مستشفى صيدا الحكومي”، يأتي التحرك العمالي في إطار التضامن مع الممرضة فاطمة “التي تعرّضت للتعنيف الجسدي واللفظي أثناء مطالبتها بأدنى حقوقها”، ولـ”مطالبة المسؤولين في وزارة الصحة بمعاقبة المدير على فعلته، وإحقاق الحقوق، وصرف المساعدة الاجتماعية والمستحقات المالية المتأخرة، والإيعاز لمن يلزم بضرورة تطبيق بدل غلاء المعيشة بالسرعة اللازمة”.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي طالب ناشطون وزير الصحة بمعاقبة مدير المستشفى الذي اعتدى على الممرضة، ودعوا إلى تحقيق شامل في الموضوع.

ما تم توثيقه بالفيديو في مستشفى بنت جبيل الحكومي بشع كتير من طبيب ورئيس مجلس ادارتها المفروض حامل لواء الانسانية ، كل محاولات التبرير ساقطة أمام مشهد الاعتداء على الممرضة فاطمة يحيى اللفظي والجسدي يا فخامة الطبيب توفيق فرج .مشهد معيب بحق الانسانية وبحق القيم والمبادئ السماوية pic.twitter.com/GXNpuCkEVv — wafaa baydoun وفاء بيضون (@wafaa_baydoun23) June 2, 2022

#صار_الوقت

نطالب وزير الصحة فراس الابيض الاجراءات التي اتخذها بحق مدير مستشفى بنت جبيل الدكتور توفيق فرج واعتداءه بالضرب والتعنيف ضد ملائكة الرحمة الممرضة فاطمة يحيى لا شيء سوى انها تطالب بحقوقهم ورواتبهم .#صار_الوقت — Rida Saad (@Ridaysaad) June 2, 2022

اعلن تجمع الممرضات و الممرضين في لبنان( قطاع التمريض في التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان)، تضامنه المطلق مع الزميلة العضو في الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان، الممرضة فاطمة يحيى، التي تعرضت للتعنيف من قبل مدير عام مستشفى بنت جبيل الحكومي، — Ghassan Jaafar (@GhasanJaafar) June 2, 2022

تستنكر الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة التعنيف الذي تعرضت له الممرضة فاطمة يحيى من قبل مدير مستشفى بنت جبيل الحكومي خلال مطالبتها بحقوقها وحقوق الموظفين.#الهيئة_اللبنانية_لمناهضة_العنف_ضد_المرأة

#مستشفى_بنت_جبيل#lecorvaw #breakthebias #breakthesilence pic.twitter.com/Q39rDLQGk1 — LECORVAW (@Lecorvaw) June 3, 2022