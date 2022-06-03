دراسة: القهوة قد تزيد من معدل عمرك المتوقع

أظهرت دراسة جديدة أجريت على مدار 7 سنوات أن من يشربون القهوة أقل عرضة للوفاة مقارنة بمن لا يشربونها.

ووفقا للدراسة التي التي أجراها باحثون في كلية الطب الجنوبية بغوانزو الصينية فإن البالغين الذين تناولوا من 1.5 إلى 3.5 كوب من القهوة غير المحلاة أو المضاف إليها سكر يوميا، كانوا أقل عرضة للوفاة من الذين لم يتناولوا مشروب الصباح التقليدي.

وقال مؤلفو الدراسة التي نشرت في مجلة “الطب الباطني”، وهي مجلة أكاديمية طبية تصدرها الكلية الأمريكية للأطباء، إن النتائج لم تكن واضحة بالنسبة لأولئك الذين استخدموا المحليات الصناعية في قهوتهم.

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وقال مؤلف الدراسة الرئيسي الدكتور دان ليو “وجدت دراستنا أن البالغين الذين يشربون كميات معتدلة من القهوة المحلاة بالسكر بشكل يومي، كانوا أقل عرضة للوفاة بنحو 30 % لأي سبب خلال متوسط العمر الافتراضي، مقارنة بغير شاربي القهوة”.

وقال باحثون من جامعة ساوثرن ميديكال في قوانغتشو بالصين، إن الدراسات السابقة وجدت أن استهلاك القهوة مرتبط بانخفاض خطر الوفاة، لكن الدراسات لم تفرق بين شاربي القهوة الذين يستهلكون القهوة بدون سكر وتلك التي تستخدم السكر أو السكر الصناعي.

وجمع الباحثون بيانات من استبيان السلوك الصحي الخاص بدراسة البنك الحيوي في المملكة المتحدة. وقالت الدراسة طُـلب من أكثر من 171 ألف مشارك لا يعانون أمراض قلب أو سرطان، الإجابة على أسئلة تتعلق بالسلوك الغذائي والصحي لتحديد عادات استهلاك القهوة.

وخلال فترة استمرت 7 سنوات، وجد الباحثون أن الذين يشربون أي كمية من القهوة غير المحلاة، كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 16 إلى 21 % مقارنة بالذين لا يشربون القهوة.

ووفقًا للدراسة، فإن المشاركين الذين شربوا 1.5 إلى 3.5 كوب يوميًا من القهوة المحلاة بمتوسط 1 ملعقة صغيرة من السكر لكل كوب كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 29 إلى 31 % مقارنة بمن لا يشربون القهوة.

وحذر مؤلفو الدراسة أنه على الرغم من أن النتائج تشير إلى أن معظم شاربي القهوة قد لا يضطرون إلى استبعاد المشروبات الأخرى من نظامهم الغذائي، يجب أن يكونوا حذرين عندما يتعلق الأمر بالقهوة المتخصصة ذات السعرات الحرارية العالية.