تفاعل عربي واسع مع القضية.. آمبر هيرد تعتزم استئناف حكم إدانتها ونجوم هوليود يدعمون جوني ديب

قال محامي الممثلة آمبر هيرد، الخميس، إنها ستستأنف قرار هيئة المحلفين الذي يدينها بالتشهير بزوجها السابق جوني ديب عندما زعمت أنها ضحية عنف جنسي.

وكانت هيئة محلفين مؤلفة من 7 أشخاص في ولاية فرجينيا قضت الأربعاء بأن آمبر هيرد شوهت سمعة نجم سلسلة أفلام “قراصنة الكاريبي” ومنحته تعويضا قدره 15 مليون دولار. وقررت هيئة المحلفين أيضا أن هيرد تعرضت للتشهير، ومنحتها مليوني دولار.

وقالت إيلين تشارلسون، وهي واحدة من محاميي آمبر، في برنامج (توداي) على شبكة (إن بي سي) إن فريق ديب كان “قادرا على دحض قدر هائل من الأدلة” التي سُمح بها في قضية التشهير التي خسرها ديب في بريطانيا.

ورفع ديب دعوى قضائية ضد صحيفة ذا صن البريطانية التي وصفته بأنه “يسيء معاملة الزوجة”. ورأى قاضي المحكمة العليا بلندن أن ديب أساء إلى هيرد ما لا يقل عن 12 مرة، لكن لم يُسمح لمحامي آمبر هيرد بإبلاغ هيئة المحلفين بذلك في قضية فرجينيا، على حد قول المحامية إيلين تشارلسون.

وأضافت إيلين “إذن ما الذي تعلمه فريق ديب من هذا؟ شيطنة آمبر ودحض الأدلة”.

وقالت “تم تصويرها كشيطانة هنا. سُمح في هذه المحكمة بعدد من الأمور التي كان ينبغي عدم السماح بها، وتسببت في إرباك هيئة المحلفين”.

وقال ديب أثناء المحاكمة إنه لم يضرب هيرد أو يعتدي عليها جنسيا، وجادل بأنها هي التي تحولت إلى العنف أثناء علاقتهما. وزعمت آمبر هيرد أنها صفعت ديب لكن للدفاع عن نفسها أو عن أختها فقط.

تضامن هوليودي

وعبّر عدد من نجوم هيولوود عن دعمهم لجوني ديب. ونشرت الأمريكية أشلي بنسون صورة له عبر حسابها على إنستغرام وعلقت عليها قائلة “نعم”، في إشارة إلى فرحتها بالحكم الصادر.

وقال غريغ إليس الذي شارك معه في فيلم قراصنة الكاريبي “ارفعوا أعلامكم من أجل جوني ديب”.

وعلقت الإنجليزية من أصول أسترالية مورغانا روبينسون على بيان ديب على إنستغرام قائلة “نحب Edward Scissorhands، أعطوا الملك ريتشارد قبلة صغيرة مني”، في إشارة إلى دور ديب في الفيلم الذي ذكرته في تسعينيات القرن الماضي.

وفي تعليق آخر، عبّر الموسيقي ريان أدامز عن دعمه لديب بواسطة عدد من الرموز التعبيرية، ثم قال في نفس التعليق “إنها أكثر 7 أسابيع جنوناً. جوني ديب فاز”.

وقال الممثل المكسيكي فادير دربيز في تعليق له أيضًا “مدهش! هذا يجعلني أصدق أن الناس ما زالوا على استعداد لسماع الحقيقة والدفاع عنها”.

تفاعلات عربية

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي والعالم بآلاف التغريدات والمنشورات التي علقت على الحكم الذي صدر في القضية التي أثارت اهتماما عالميا.

وعكست نسبة كبيرة من التغريدات تأييدا لجوني ديب وتعاطفا مع قضيته، وكذلك إبداء الفرحة والابتهاج بانتصاره في القضية، وكذلك إبداء مشاعر السخط والشماتة بآمبر هيرد.

ودشن مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي حملات تطالب شركة ديزني بالاعتذار لجوني ديب بعد تخلي الأخيرة عنه بسبب الاتهامات التي كان يواجهها من طليقته بالاعتداء عليها جسديا.

وثار نقاش لدى بعض المستخدمين حول قضايا الاتهامات بالتحرش والاعتداء الجنسي التي طالت بعض الشخصيات خلال السنوات الماضية، والطريقة الأفضل للتعامل مع تلك الاتهامات. إذ طالب البعض بعدم تصديق كل ما تقوله النساء التي تتهم رجالا بالتحرش أو الاعتداء الجسدي أو الجنسي.

بينما أكد آخرون أن حالة آمبر هيرد هي الاستثناء، وأن النساء يواجهن بالفعل اعتداءات بصور متكررة وأنهن يناضلن من أجل قضية عادلة.

وانعكست أخبار القضية في تفاعلات عديدة ساخرة، منها قيام البعض بإنتاج فيديو عبارة عن صور لجوني ديب وآمبر هيرد على خلفية أغنية شهيرة تتحدث عن إنصاف المظلومين وعقاب الظالمين.

كما تفاعل العديد من الفنانين مع أخبار القضية، ومنهم الفنان الكوميدي المصري محمد هنيدي الذي هنأ جوني ديب بفوزه بالقضية، وناصحا إياه باتباع نصائح “خلف الدهشوري”، وهو اسم الشخصية التي أداها هنيدي في فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية”. وتتلخص تلك النصائح في عدم الثقة بالنساء ما عدا الأم فقط.

مبروك للصديق جوني ديب وخلي نصايح خلف الدهشوري دايما في دماغك pic.twitter.com/IvOPoxhRgN — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) June 1, 2022

وبالتوازي مع قضية جوني ديب، تفاعلت أنباء طلاق مدافع برشلونة الإسباني والمغنية الشهيرة شاكيرا بسبب اكتشاف الأخيرة خيانة زوجها. إذ سخر البعض من تزامن القضيتين، قائلين إن المكاسب التي حققها الرجال من قضية جوني ديب سرعان ما بددتها قضية خيانة بيكيه.