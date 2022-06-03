أمريكية تعثر على 36 ألف دولار داخل وسادة أريكة مجانية

عثرت امرأة من ولاية كاليفورنيا الأمريكية على 36 ألف دولار كانت مخبأة داخل وسائد أريكة حصلت عليها مجانًا من موقع للإعلانات المبوبة، لكنها سرعان ما أعادت هذا المبلغ لأصحابه.

كانت فيكي أومودو تبحث عن أثاث لمنزلها الجديد مقابل مبلغ زهيد فعثرت على هذه الأريكة المجانية.

وقالت لقناة (ABC7) المحلية من منزلها الواقع في كولتون القريبة من لوس أنجليس “انتقلت حديثًا للعيش هنا وليس في منزلي أي أثاث”.

لكن بمجرد وصولها إلى المنزل، لاحظت أومودو انتفاخًا غير عادي في إحدى الوسائد، وعندما فحصتها وجدت مظاريف عدة مليئة بالأموال، يحتوي كل واحد منها على آلاف الدولارات.

وتواصلت أومودو مع الأسرة التي أعطتها الأريكة لتُعلمها بالأموال وتعيدها لها.

أما العائلة التي كانت تتولى إفراغ منزل قريب لها توفي حديثًا، فأكدت أنها لم تكن على علم بوجود هذه الأموال ولا بمصدرها.

ورغبة في شُكر أومودو التي أظهرت نزاهة مثالية، فقد أعطتها الأسرة أكثر من ألفي دولار، وهو مبلغ كافٍ لشراء برّاد جديد تحتاج إليه، في حين قالت المرأة “لم أكن أتوقع سِنتًا واحدًا”.