غيّر اسمه إلى عبد الله.. طبيب يشهر إسلامه في قطر وسط فرحة وتكبيرات زملائه (فيديو)

أعلن الطبيب راجيف مهاديف في أحد المراكز الصحية بقطر اعتناقه الإسلام وتغيير اسمه إلى عبد الله وسط حفل أقامه زملاؤه احتفاء به.

وأثناء الحفل، لقّن أحد الأطباء في المركز الشهادتين للدكتور مهاديف الذي كرّرها بعده مشهرًا إسلامه وسط تصفيق وتكبيرات الحاضرين.

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اعتنق الدكتور راجيف مهاديف احد دكاترة مركز عمر بن الخطاب الديانة الأسلاميه واختار اسم عبدالله جزالله الأخوة القائمين على المركز كل خير والله يكتبها في ميزان حسناتهم pic.twitter.com/zovSvS8RWN — راشد بن ناصر آل خليفه (@RN_Alkhalifa) June 27, 2022

وعبّر زملاء الطبيب عن فرحة كبيرة باعتناقه الإسلام، واحتفلوا بقالب حلوى كُتبت عليه عبارة “مرحبا بك في الإسلام” باللغة الإنجليزية، وتفنّن صانعها بوضع سبحة عليها وسجادة صلاة وحاملة القرآن الكريم.

وأهدى الأطباء لزميلهم هدايا وجعلوه يقطع قالب الحلوى احتفاء به، فيما حاول تفسير كيف قرّر دخول الإسلام.