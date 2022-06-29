غيّر اسمه إلى عبد الله.. طبيب يشهر إسلامه في قطر وسط فرحة وتكبيرات زملائه (فيديو)
أعلن الطبيب راجيف مهاديف في أحد المراكز الصحية بقطر اعتناقه الإسلام وتغيير اسمه إلى عبد الله وسط حفل أقامه زملاؤه احتفاء به.
وأثناء الحفل، لقّن أحد الأطباء في المركز الشهادتين للدكتور مهاديف الذي كرّرها بعده مشهرًا إسلامه وسط تصفيق وتكبيرات الحاضرين.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اعتنق الدكتور راجيف مهاديف احد دكاترة مركز عمر بن الخطاب الديانة الأسلاميه واختار اسم عبدالله جزالله الأخوة القائمين على المركز كل خير والله يكتبها في ميزان حسناتهم pic.twitter.com/zovSvS8RWN
— راشد بن ناصر آل خليفه (@RN_Alkhalifa) June 27, 2022
وعبّر زملاء الطبيب عن فرحة كبيرة باعتناقه الإسلام، واحتفلوا بقالب حلوى كُتبت عليه عبارة “مرحبا بك في الإسلام” باللغة الإنجليزية، وتفنّن صانعها بوضع سبحة عليها وسجادة صلاة وحاملة القرآن الكريم.
وأهدى الأطباء لزميلهم هدايا وجعلوه يقطع قالب الحلوى احتفاء به، فيما حاول تفسير كيف قرّر دخول الإسلام.
الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلني هذا الفيديو ، فقد تم في مركز عمر بن الخطاب الصحي اعلان الدكتور راجيف مهاديف اعتناقه الديانه الاسلامية وتغيير اسمه الى عبدالله ، اللهم انفع به الاسلام والمسلمين، وثبته على القول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة ، اللهم آمين 🤲 #قطر pic.twitter.com/UBgr1OCvGC
— الرياشي قحطان (@qatarmn) June 27, 2022