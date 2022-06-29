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غيّر اسمه إلى عبد الله.. طبيب يشهر إسلامه في قطر وسط فرحة وتكبيرات زملائه (فيديو)

29/6/2022-|آخر تحديث: 29/6/202201:06 PM (مكة المكرمة)

أعلن الطبيب راجيف مهاديف في أحد المراكز الصحية بقطر اعتناقه الإسلام وتغيير اسمه إلى عبد الله وسط حفل أقامه زملاؤه احتفاء به.

وأثناء الحفل، لقّن أحد الأطباء في المركز الشهادتين للدكتور مهاديف الذي كرّرها بعده مشهرًا إسلامه وسط تصفيق وتكبيرات الحاضرين.

وعبّر زملاء الطبيب عن فرحة كبيرة باعتناقه الإسلام، واحتفلوا بقالب حلوى كُتبت عليه عبارة “مرحبا بك في الإسلام” باللغة الإنجليزية، وتفنّن صانعها بوضع سبحة عليها وسجادة صلاة وحاملة القرآن الكريم.

وأهدى الأطباء لزميلهم هدايا وجعلوه يقطع قالب الحلوى احتفاء به، فيما حاول تفسير كيف قرّر دخول الإسلام.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل