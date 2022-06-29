مكافأة رد الجميل.. ساعد زملاءه في الجامعة بلا مقابل فكانت المفاجأة (فيديو)

فاجأ طلاب جامعة مصرية زميلهم إياد حمزة بالوقوف صفين وصفقوا له احتفالا به واعترافا منهم بجميله إذ ساعدتهم في الدراسة دون مقابل، بحسب فيديو متداول على مواقع التواصل.

واشتهر الطالب في كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنصورة (شمالي مصر) بنشر شروحات للمواد دراسية وملخصات وأسئلة مجانًا من أجل زملائه طوال سنوات الدراسة الأربع، فاحتفل الجميع به بعد التخرج من الجامعة.

أثر إياد هيفضل مِعلم جوا كل حد فينا ، مُمتنين وشاكرين دومًا ي صديقي ♥️

We all proud to have π @Eyadhamza8 pic.twitter.com/TNW6brAX52 — ᴍҝ 𓂆 (@Muhamedkhalid74) June 25, 2022

وفاجأ الطلاب زميلهم بعمل ممر شرفي وقدموا له مجموعة من الهدايا، بينما ظهرت على الطالب علامات التأثر والفرح وهم يهتفون جميعًا باسمه.

وعلى مواقع التواصل أشاد الكثيرون بما فعله إياد من أجل زملائه ثم اعترافهم له بالجميل بتكريمه بهذا الشكل.

كانت اسعد لحظه شفتها في الكليه

شكرا يااياد ع كل حاجه انت عملتها والله ♥️@Eyadhamza8 pic.twitter.com/luv40bl8J8 — Toqa (@toqaelbauomy) June 25, 2022

انا بكتب التويتة دي وانا ماسك دموعي بالعافية، ده اياد صاحبي واخويا بعد ٤ سنين كلية من العطاء المفرط اللي ماكنش مفهوم بالنسبالي على الاقل، بيشرح مواد كاملة ويرفع اسئلة وملخصات و و و

دلوقتي بيتخرج وزمايله بيكرموه وهو يستحق التكريم ده واكتر، هو اه قارفنا بس انا فخور بيه انهاردة pic.twitter.com/qBLDJQYxPF — زيــاد (@zeyadehab_) June 25, 2022

صديقي واخي❤️

يمكن اللي بينا وذكرياتنا ومواقفنا وبالاخص مواقفك معايا وجدعنتك مش محتاجة انها تتقال في تويتة لانها فالقلب❤️ اتمنالك التوفيق في الجاي يارب وتسلم علي مساعداتك لينا وليا بشكل خاص في مواقف كتير❤️@Eyadhamza8 pic.twitter.com/TQRE51yTln — Ahmed Elmorshdy (@elmor555) June 27, 2022