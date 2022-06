مكافأة رد الجميل.. ساعد زملاءه في الجامعة بلا مقابل فكانت المفاجأة (فيديو)

فاجأ طلاب جامعة مصرية زميلهم إياد حمزة بالوقوف صفين وصفقوا له احتفالا به واعترافا منهم بجميله إذ ساعدتهم في الدراسة دون مقابل، بحسب فيديو متداول على مواقع التواصل.

واشتهر الطالب في كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنصورة (شمالي مصر) بنشر شروحات للمواد دراسية وملخصات وأسئلة مجانًا من أجل زملائه طوال سنوات الدراسة الأربع، فاحتفل الجميع به بعد التخرج من الجامعة.

أثر إياد هيفضل مِعلم جوا كل حد فينا ، مُمتنين وشاكرين دومًا ي صديقي ♥️

We all proud to have π @Eyadhamza8 pic.twitter.com/TNW6brAX52

— ᴍҝ 𓂆 (@Muhamedkhalid74) June 25, 2022