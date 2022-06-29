منوعات|مصر

مكافأة رد الجميل.. ساعد زملاءه في الجامعة بلا مقابل فكانت المفاجأة (فيديو)

29/6/2022

فاجأ طلاب جامعة مصرية زميلهم إياد حمزة بالوقوف صفين وصفقوا له احتفالا به واعترافا منهم بجميله إذ ساعدتهم في الدراسة دون مقابل، بحسب فيديو متداول على مواقع التواصل.

واشتهر الطالب في كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنصورة (شمالي مصر) بنشر شروحات للمواد دراسية وملخصات وأسئلة مجانًا من أجل زملائه طوال سنوات الدراسة الأربع، فاحتفل الجميع به بعد التخرج من الجامعة.

وفاجأ الطلاب زميلهم بعمل ممر شرفي وقدموا له مجموعة من الهدايا، بينما ظهرت على الطالب علامات التأثر والفرح وهم يهتفون جميعًا باسمه.

وعلى مواقع التواصل أشاد الكثيرون بما فعله إياد من أجل زملائه ثم اعترافهم له بالجميل بتكريمه بهذا الشكل.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل