رد فعل 5 رجال فوجئوا بارتداء نفس القميص.. مزحة زوجات تركيات تحظى بتفاعل المنصّات (فيديو)

فاجأت 5 زوجات تركيات في ألمانيا أزواجهن بارتداء نفس القميص، دون علمهم خلال لقاء جمع بينهم في أحد المطاعم.

وأظهر الفيديو الذي حظي بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي زوجين في المطعم ينتظران أصدقاءهما ليدخل الزوج الثاني وهو يرتدي نفس قميص الأول.

ضحك الرجلان على الموقف معبرين عن استغرابهم لما حدث. وجعلت الزوجات أزواجهن يجلسون بجانب بعضهم البعض على طاولة طويلة، اجتمعوا عليها لتناول وجبة إفطار تركي.

وفهم الأزواج “المقلب” عندما دخل الزوج الثالث وكان الرجل يرتدي القميص نفسه، فانفجر الثلاثة ضاحكين بينما كانت الزوجة الأولى توثق المشهد منذ بدايته.

قرر الزوج الأول الاختباء تحت طاولة المطعم وهو يشاهد الرابع ثم الخامس يدخلان المطعم على التوالي بنفس القميص، وتساءل الأزواج بينهم عن ما يجري، بينما استمتعت الزوجات بنجاح خطتهن المازحة.

وتداولت مواقع تركية الخبر، فيما حظي الفيديو بانتشار كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وبين الناشطين من مختلف الدول العربية، معتبرين المزحة طريفة وممتعة، وبث أحدهم مقطعًا مماثلًا يعتقد أنه في إندونيسيا، فيما تكرّر سؤال من المعلقين “ماذا لو حصل العكس وكان الأزواج أصحاب الفكرة”، ليجيب آخرون بطرافة “كانت ستقوم القيامة بكل تأكيد”.