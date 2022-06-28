“أنتِ الحقيقة بعين كل ثائر”.. يمني يغنّي للجزيرة مباشر ويروي معاناة تعز بأبيات شعرية (فيديو)

قدّم مُحتجّ يمني يحظى بصوت عذب، مقطعا تغنى فيه بقناة الجزيرة مباشر، خلال وقفة احتجاجية للمطالبة بعدم التعدي على أوقاف الدولة اليوم الثلاثاء بمدينة تعز.

وردد الشاب اليمني لكاميرا الجزيرة مباشر “هادي الجزيرة على الهواء مباشر.. أنت الحقيقة بعين كل ثائر”.

ومضى بعد ذلك في سرد سبب الوقفة الاحتجاجية التي نُظمت للمطالبة بعدم العبث والتعدي على أوقاف الدولة.

واختار الشاب اليمني إيصال رسالة المحتجين في الوقفة عن طريق أبيات شعرية كتبها ورددها بالغناء، وأكد فيها أن “الحكم ليس غنيمة” وأنهم لن يسمحوا بالاعتداء على ممتلكات البلاد من طرف المسؤولين.

ويعاني سكان منطقة الحمامات في تعز من عدم استكمال الأشغال الجارية فيها منذ وقت طويل، ما جعلها غير صالحة للسكن.

واحتج سكان المنطقة على عدم توفير الخدمات العامة البسيطة معتبرين أنها تتعرض “للنهب والاستيلاء”، ويرى السكان أن المسؤولين عن تدبير الشأن العام في المدينة “يريدون الاستيلاء على الحمامات التي تقدم خدمات لهم”.

وقال أحد المحتجين للجزيرة مباشر، إن أبناء تعز يطمحون لأن تعود مدينتهم إلى ما كانت عليه، وفتح المرافق العمومية إلا أن “الواقع لا يبشر بالخير”، وفق تعبيره.

وأرجع المحتجون السبب إلى فساد المسؤولين وأيضا “وضع اليد على ممتلكات ومباني عامة للدولة، والاستيلاء عليها”.

وتعيش مدينة تعز تحت وطأة الفقر بعد سيطرة جماعة الحوثي عليها منذ 7 سنوات، وأعلنت الأمم المتحدة في أبريل/نيسان الماضي، أن الجماعة توافقت مع الحكومة اليمنية على هدنة لمدة شهرين مع احتمال تجديدها.

ووافقت الأطراف أيضًا، حسب حق، على “الاجتماع تحت رعاية المبعوث الأممي لفتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى في اليمن”.