“صوت لم أستطع تجاهله”.. عراقي يلبّي نداء الحج سيرًا على الأقدام من بريطانيا إلى مكة (فيديو)

تمكن رحّالة عراقي من قطع المسافة ما بين بريطانيا، -حيث يعيش منذ 25 عامًا- ومكة المكرمة لأداء فريضة الحج.

وجرّ الرحالة آدم محمد خلال رحلته سيرًا على الأقدام عربة صغيرة تحمل أغراضه، كتب عليها بخط بارز “رحلة السلام إلى مكة المكرمة من بريطانيا” ووضع علم كل من السعودية وبريطانيا.

بدأ آدم رحلته في أغسطس/آب الماضي واستغرقت نحو 10 أشهر، وأطلق عليها اسم “أمة محمد”، موضحًا أن المسلمين من كل بلد ساعدوه فيها.

وقال الرحالة الذي كان يفتح بثًا مباشرًا عبر حساباته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، إن “صوتًا بداخله انفجر مثل البركان، لم يستطع تجاهله، أخبره أنه يمكن السير من منزله إلى مكة”.

واحتفى المصلون والمعتمرون بمحمد لحظة وصوله إلى مسجد التنعيم في مكة، وعانقوه هاتفين “الله أكبر”، وفقدَ الرحالة كثيرًا من وزنه، إذ ظهر في مقطع صوّره في بداية الرحلة مختلفًا.

والتقت صحيفة (عكاظ) السعودية الرحالة في مسجد السيدة عائشة (رضي الله عنها)، حيث كان يستعد ليرتدي ملابس الإحرام، وأعرب عن سعادته بنعم الله سبحانه وتعالى وحده الذي أنعم عليه بها وأتمها عليه باستضافته في بيته الحرام.