دماء تنزف مجددًا داخل الحرم الجامعي.. مقتل عميد كلية وأستاذ هندسة شمالي العراق

أعلن أوميد خوشناو محافظ أربيل (بإقليم كردستان شمالي العراق)، اليوم الثلاثاء، وفاة عميد كلية القانون بجامعة صلاح الدين وأستاذ جامعي بعد تعرضهما لهجوم بالرصاص.

وقال خوشناو، خلال مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء العراقية، أن عميد كلية القانون كاوان إسماعيل، توفي متأثرًا بجراحه بعد إطلاق النار عليه.

'أربيل: وفاة عميد كلية القانون بجامعة صلاح الدين وأستاذ جامعي بعد تعرضهما لهجوم' https://t.co/Lz2FHu2zhe — واع (@INA__NEWS) June 28, 2022

وأوضح أن المُهاجِم قتل أيضًا أستاذًا في كلية الهندسة، منوهًا بأن المتهم كان طالبًا في جامعة سوران وتم فصله.

وأشار إلى أن الدكتور إسماعيل تعرض لإطلاق نار ولم يتمكّن الأطباء من إنقاذه رغم كل المحاولات.

ولفت محافظ أربيل إلى أن القاتل معروف “ويجب القبض عليه في أسرع وقت وتقديمه للعدالة”.

من جانبها، نعت جامعة صلاح الدين، في بيان العميد إسماعيل وأستاذ كلية الهندسة إدريس حمة خان، لافتة إلى خروقات سابقة قام بها الطالب أدت إلى فصله، وتمنّت الجامعة الشفاء العاجل للمصابين، دون ذكر عددهم.

وأثارت الواقعة ردود فعل غاضبة على المنصات العراقية والعربية، لاسيما وأنها تزامنت مع حوادث قتل عديدة وقعت خلال الأسبوع الأخير داخل الحرم الجامعي وفجعت المنطقة وسط استنكار لاستسهال القتل إثر أي خلاف.

وخلال الأسبوع المنصرم، فقدت طالبتان جامعيتان حياتهما في مصر والأردن، تبعها مقتل زوجتين تحملان نفس الجنسيتين على يد زوجيهما، كانت آخرهما مذيعة مصرية عُثر على جثتها بعد اختفاء دام نحو 3 أسابيع.