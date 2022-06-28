دراسة تنصحك بالامتناع عن شرب القهوة قبل التسوق.. إليك الأسباب

أفادت دراسة أنجزها باحثون من جامعة جنوب فلوريدا (USF) أن الكافيين يؤثر على ما تشتريه وعلى إنفاقك عند التسوق.

وأجرى فريق البحث 3 تجارب في متاجر تمنح لزبائنها القهوة مجانًا، ووجدوا أن المتسوقين الذين شربوا كوبًا قبل التجول في المتجر أنفقوا حوالي 50٪ من المال أكثر واشتروا نحو 30٪ أكثر من المتسوقين الذين شربوا قهوة منزوعة الكافيين أو الماء.

وكشفت الدراسة المنشورة في 15 يونيو/حزيران، أن “الكافيين منشط قوي، يفرز الدوبامين في الدماغ ويثير العقل والجسم”، وأوضح أستاذ التسويق في جامعة جنوب فلوريدا، فرانك هارفي أن الكافيين يعطي طاقة أعلى ويزيد الاندفاع ويقلل ضبط النفس، وبالتالي يؤدي إلى الاندفاع في التسوق والإنفاق.

وشملت التجارب وضع آلة للقهوة عند مداخل متاجر في فرنسا وأخرى في إسبانيا، وقدّم البائعون القهوة لأكثر من 300 متسوق، فيما نزعوا الكافيين من بعض الأكواب المقدَّمة.

واطلع الباحثون على فواتير الزبائن ليجد الفريق أن الذين تناولوا الكافيين اشتروا أكثر مقارنةً بأولئك الذين تناولوا القهوة منزوعة الكافيين أو الماء.

ويؤثر الكافيين، وفق الدراسة، أيضًا على أنواع المشتريات، إذ يشتري القسم الأول من الزبائن عناصر غير أساسية أكثر من الآخرين.

وأفضت تجربة في المختبر إلى النتائج نفسها فيما يتعلق بالتسوق عبر الإنترنت.

وخلص الباحثون إلى أنه بينما لتناول كميات معتدلة من الكافيين فوائد صحية وإيجابية، فإنه يمكن أن تكون له عواقب غير مقصودة.

وأوصت الدراسة المستهلكين الذين يحاولون السيطرة على الإنفاق المندفع بتجنب تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مباشرة قبل التسوق.