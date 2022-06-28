شيماء جمال.. بيان رسمي يكشف ملابسات مقتل مذيعة مصرية وتَورُّط زوجها القاضي

كشفت النيابة المصرية ملابسات مقتل المذيعة شيماء جمال على يد زوجها المستشار بمجلس الدولة (جهة قضائية) حسبما أدلى به شريكه في الجريمة، وذلك بعدما أبلغ الزوج عن اختفائها منذ 20 يومًا.

وقالت النيابة في بيان إنها تلقت بلاغًا من عضوٍ بإحدى الجهات القضائية بتغيب زوجته التي تعمل إعلامية بإحدى القنوات الفضائية، وأن آخر ظهور لها كان في مجمع تجاري بمنطقة أكتوبر دون اتهامه أحدًا بالتسبب في ذلك.

وأضاف البيان أن بعضًا من ذوي المجني عليها شَهِدوا باختفائها بعدما كانت برفقة زوجها، وأن شواهد ظهرت في التحقيقات تُشكك في صحة بلاغ الزوج.

وأوضح البيان أن شخصًا مَثُل أمام النيابة يوم الأحد الموافق 26 يونيو/حزيران أكَّد صلته الوطيدة بزوج المجني عليها، وأبدى رغبتَه في الإدلاء بأقوال تفيد تورّط الزوج في قتل زوجته إثر خلافات كانت بينهما، مؤكدًا مشاهدته ملابسات جريمة القتل وعلمه بمكان دفن الجثمان.

وبسبب عمل الزوج مستشارا لدى مجلس الدولة استصدرت النيابة إذنًا من المجلس باتخاذ إجراءات التحقيق معه بشأن الواقعة، وبموجبه ذلك الإذن أمرت النيابة بضبطه وإحضاره.

وضبطت النيابة أدلة تُرجّح صدق رواية الشاهد، ورافقته إلى المكان الذي قال إن المجني عليها دُفنت فيه فعثرت على جثمانها هناك. وكان في صحبة النيابة العامة الطبيب الشرعي.

وقد اعترف الشخص الذي أرشد إلى المكان باشتراكه في الجريمة، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيق.

مصادر قضائية تحدثت لصحيفة الشروق لتكشف أن المذيعة شيماء جمال، التي تم الإبلاغ عن تغيبها منذ أسابيع، لقت مصرعها رميا بالرصاص وتعرض جثمانها للتشويه والتمثيل. والمتهم "هو (أ.ح) زوجها القاضي بمجلس الدولة، والمجلس قرر رفع الحصانه عنه"، وفقا لحديث المصادر القضائية مع الصحيفة. — moataz (@wezafabregas) June 27, 2022

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر أمنية قولها إن الزوج استدرج ضحيته إلى مزرعة بقرية أبو صير بمركز البدرشين في محافظة الجيزة، وهشم رأسها بمسدسه المرخص مسدِّدًا لها 3 ضربات بمنطقة الرأس، لكنها لم تمت فخنقها باستخدام غطاء للرأس، ثم شوّه وجهها باستخدام مادة كيماوية.

وبينت تحريات أمنية أن المتهم تزوّج المذيعة منذ 8 سنوات، وأن خلافا دب بين الزوجين مؤخرًا هددت على أثره المذيعة زوجها بإفشاء سره لزوجته الأخرى.

ثم استدرج المتهم زوجته إلى مزرعة بزعم أنه اشتراها لها لإرضائها، وهناك نشبت مشادة كلامية بينهما فقتلها ثم أخفى الجثة وأخفى الشاهد الوحيد في منطقة الساحل الشمالي خشية كشف أمره إلا أن الشاهد لاذ بالهرب وأبلغ النيابة العامة بالواقعة.

القبض على "ايمن حجاج" نائب رئيس #مجلس_الدولة في مصر والذي تم انتخابه وكيل نادي قضاة مجلس الدولة قتل زوجته الثانية المذيعة المشهورة #شيماء_جمال ومثل بجثتها وأذابها بحمض النيتريك ثم دفنها بالفيلا في مزرعته التي يمتلكها في المنصورية.

ضربه قاسمه للمجتمع القضائي فى مصر pic.twitter.com/7FU1mEeeg5 — چيفارا(The wolf) (@givara171972003) June 27, 2022

وتصدر اسم المذيعة شيماء جمال محرك البحث غوغل ومنصة تويتر في مصر خلال الساعات الماضية حيث أعرب المدونون عن صدمتهم خاصة أنها رابع حادثة عنف ترتكب ضد امرأة خلال أسبوع واحد.

وشيماء -بحسب صحف محلية- إعلامية قدمت برنامج “المشاغبة” عبر فضائية “LTC” المصرية قبل أن يصدر قرار بإيقافها عن العمل 3 أشهر عام 2017 بدعوى مخالفتها للمعايير المهنية والأخلاقية بعدما تناولت على الهواء مباشرةً مادة زعمت أنها لمخدر الهيروين.

وسرعان ما كشفت بعدها أن المادة كانت عبارة عن “سكر بودرة” استعملتها لأداء مشهد تمثيلي، وقدمت لاحقًا اعتذارًا للمشاهدين. ورغم انتهاء مدة العقوبة لم تعد شيماء لعملها ثم انضمت في وقت لاحق إلى قناة “الحدث اليوم” المصرية، ثم ابتعدت عن الساحة الإعلامية تمامًا.

تفاصيل مقتل المذيعة المختفية شيماء جمال واتهام زوجها القاضي pic.twitter.com/SsfqHDU3Cr — نافذة مصر (@EgyptWindowN) June 27, 2022