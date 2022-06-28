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إجلاء بمروحيات لمواطنين عالقين بسبب فيضانات في تركيا (فيديو)

شمالي تركيا معرّض لفيضانات مفاجئة في الصيف لا سيما حين تكون الأمطار غزيرة
28/6/2022

قال حساب خفر السواحل التركية عبر تويتر إنه جرى إجلاء مواطنين عالقين في منازلهم بواسطة مروحيات نتيجة فيضانات بمحافظة قسطموني شمالي تركيا.

وأظهر مقطع فيديو، الاثنين، لحظة وصول مروحية لإنقاذ مواطن من منزله وسط ارتفاع منسوب المياه وسرعة جريانها.

واجتاحت فيضانات ناتجة عن أمطار غزيرة غير مألوفة الساحل الشمالي لتركيا.

وكانت السلطات التركية قد حذرت المواطنين من خطورة ارتفاع مستوى المياه في الأنهار نتيجة الفيضانات، وطلبت منهم توخي الحذر وعدم البقاء في الأدوار الأرضية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل