إجلاء بمروحيات لمواطنين عالقين بسبب فيضانات في تركيا (فيديو)
قال حساب خفر السواحل التركية عبر تويتر إنه جرى إجلاء مواطنين عالقين في منازلهم بواسطة مروحيات نتيجة فيضانات بمحافظة قسطموني شمالي تركيا.
Batı Karadeniz Bölgesinde yaşanan sel felaketi nedeniyle mahsur kalan ve kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımızı emniyetli bölgelere tahliye etmek üzere çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. #sahilgüvenlik pic.twitter.com/L0nkAeLeuY
— T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığı (@sahilguvkom) June 27, 2022
وأظهر مقطع فيديو، الاثنين، لحظة وصول مروحية لإنقاذ مواطن من منزله وسط ارتفاع منسوب المياه وسرعة جريانها.
واجتاحت فيضانات ناتجة عن أمطار غزيرة غير مألوفة الساحل الشمالي لتركيا.
وكانت السلطات التركية قد حذرت المواطنين من خطورة ارتفاع مستوى المياه في الأنهار نتيجة الفيضانات، وطلبت منهم توخي الحذر وعدم البقاء في الأدوار الأرضية.
SELİN VURDUĞU BOZKURT'TA MAHSUR KALANLAR HELİKOPTERLE KURTARILDI
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde şiddetli yağış neticesinde ilçenin sular altında kalmasıyla evlerde mahsur kalan vatandaşlar helikopterlerle tahliye edildi. pic.twitter.com/o7KFvMhMse
— İstiklal Gazetesi (@gazeteistiklal) June 27, 2022