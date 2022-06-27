لحظة انهيار مدرّج أثناء مصارعة ثيران.. 4 قتلى على الأقل وإصابة المئات (فيديو)

لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص حتفهم وأصيب أكثر من 300 آخرون وسط كولومبيا، أمس الأحد، بسبب انهيار مدرج خلال مصارعة ثيران، بحسب وسائل إعلام محلية.

وبعد الحادث الذي وقع في مدينة إل إسبينال، قال (خوسيه ريكاردو أوروسكو) حاكم مقاطعة توليما لإذاعة محلية “هناك أربعة قتلى في الوقت الحالي: امرأتان ورجل وطفل”.

وأرسلت طواقم الطوارئ لإنقاذ المحاصرين تحت أنقاض المدرجات، وجرى حتى الآن انتشال 4 جثث ومئات المصابين، فيما لا يزال من غير الواضح سبب انهيار المدرجات.

BREAKING: Stadium collapses during bullfight in Espinal, Colombia; at least 5 dead, 500 injured pic.twitter.com/yXzHgpharS — BNO News (@BNONews) June 26, 2022

وقالت مستشفيات المنطقة إنها تعالج نحو 322 جريحا بينهم أربعة في العناية المركزة بحسب مسؤولة الصحة في توليما مارتا بالاسيوس.

ووقع الحادث خلال عرض محلي للثيران بحلبة (خيلبرتو تشاري) أثناء حدث شعبي -هو عيد سان بيدرو- ينزل خلاله الجمهور إلى الحلبة لمواجهة أبقار وصغار ثيران.

وانهار جناح كامل من ثلاثة طوابق مليئة بالمتفرجين ومكون من مدرجات خشبية، ما أسفر عن سقوط عشرات الأشخاص أرضا. ويمكن رؤية المدرجات الخشبية وهي تميل للأمام قبل سقوطها الكارثي على الأرض، فيما يحاول الناس الهروب من المكان في حالة ذعر، في مقاطع فيديو متداولة.

Una parte de la plaza de palcos de El Espinal #Tolima, que se arma para las festividades, se desplomo este mediodía de domingo, organismos de socorro reportan más de 200 heridos. pic.twitter.com/yFfXIRymQL — Derli López (@derlilopeza) June 26, 2022

وقال (لويس فرناندو فيليس) مدير الدفاع المدني في توليما في تصريح إذاعي “لا نزال ننتظر معرفة عدد الأشخاص الذين لا يزالون عالقين تحت الأنقاض، كما ترون عبر المشاهد المصورة كان الجناح المعني مليء بالناس عند انهياره”.

وأظهرت مقاطع أخرى عددا من الأشخاص وهم يحاولون الخروج من بين الأنقاض الخشبية والفولاذية فيما كان ثور لا يزال يتجول في المضمار.

وقال الرئيس الكولومبي إيفان دوكي “سنطالب بتحقيق، ونحن متضامنون مع عائلات الضحايا”، فيما حذر حاكم توليما من أنه سيطلب “تعليق كل الاحتفالات المشابهة” مؤكدا أنها “تنال من حياة الحيوانات” وتساعد على “سوء معاملتها”.

Al parecer un bebé entre las víctimas fatales en la tragedia de la plaza de toros del Espinal Tolima. pic.twitter.com/1IEl4voclF — Gelver (@_Gelver_) June 26, 2022

وقالت صحيفة (إل تيمبو) المحلية إن الثور الذي كان جزءا من عرض مصارعة الثيران فر من المكان وأثار حالة من الذعر في شوارع المدينة.

وعشية الحادث أصيب أشخاص عدة بهجمات ثيران خلال الاحتفالات نفسها في مدينة (إل إسبينال) البالغ عدد سكانها نحو 78 ألف نسمة والواقعة على بعد 150 كيلومترا جنوب غرب العاصمة الكولومبية بوغوتا.

وكتب الرئيس الكولومبي المنتخب غوستافو بيدرو في تغريدة “أطلب من البلديات عدم السماح بعد الآن بعروض قد يتخللها مقتل أشخاص أو حيوانات” مذكرا بمقتل مئات الأشخاص في حلبة أخرى في مدينة (سينسيليخو) شمالي البلاد عام 1980.

ويعاقب القضاء الكولومبي على سوء معاملة الحيوانات إلا أن مصارعة الثيران والديوك لا تزال منتشرة.