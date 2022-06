لحظة انهيار مدرّج أثناء مصارعة ثيران.. 4 قتلى على الأقل وإصابة المئات (فيديو)

لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص حتفهم وأصيب أكثر من 300 آخرون وسط كولومبيا، أمس الأحد، بسبب انهيار مدرج خلال مصارعة ثيران، بحسب وسائل إعلام محلية.

وبعد الحادث الذي وقع في مدينة إل إسبينال، قال (خوسيه ريكاردو أوروسكو) حاكم مقاطعة توليما لإذاعة محلية “هناك أربعة قتلى في الوقت الحالي: امرأتان ورجل وطفل”.

وأرسلت طواقم الطوارئ لإنقاذ المحاصرين تحت أنقاض المدرجات، وجرى حتى الآن انتشال 4 جثث ومئات المصابين، فيما لا يزال من غير الواضح سبب انهيار المدرجات.

BREAKING: Stadium collapses during bullfight in Espinal, Colombia; at least 5 dead, 500 injured pic.twitter.com/yXzHgpharS

