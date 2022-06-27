مركز الفلك الدولي يحدد موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك

أعلن مركز الفلك الدولي أن السبت الموافق 9 يوليو/تموز 2022 سيكون أول أيام عيد الأضحى المبارك، وفق الحسابات الفلكية.

وقال عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الاثنين، إن معظم الدول الإسلامية بدأت شهر ذي القعدة يوم الأربعاء الأول من شهر يونيو/حزيران الجاري، بما في ذلك السعودية والإمارات وعمان ومصر وبلاد الشام وبلاد المغرب، وعليه سيتم تحري هلال شهر ذي الحجة، الأربعاء 29 يونيو.

وفي ذلك اليوم فإن رؤية الهلال غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالم الإسلامي، في حين أنها ممكنة بصعوبة باستخدام التلسكوب من غرب آسيا وشمال أفريقيا.

وعليه فمن المتوقع أن يكون الخميس 30 يونيو أول أيام شهر ذي الحجة في العديد من الدول، وأن يكون الجمعة 8 يوليو وقفة عرفة، والسبت 9 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وبالنسبة لوضع الهلال يوم الأربعاء 29 يونيو في بعض المدن العربية والإسلامية، فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس كما يلي:

في جاكرتا يغيب القمر بعد 12 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 9.5 ساعة، والرؤية غير ممكنة حتى باستخدام التلسكوب.

وفي أبو ظبي يغيب القمر بعد 31 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14.2 ساعة.

في الرياض يغيب القمر بعد 32 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14.6 ساعة.

وفي القاهرة يغيب القمر بعد 36 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 15.6 ساعة.

في عمّان والقدس يغيب القمر بعد 37 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 15.5 ساعة.

وفي الرباط يغيب القمر بعد 43 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 17.6 ساعة.

والرؤية في كل من أبو ظبي والرياض وعمّان والقدس والقاهرة والرباط ممكنة باستخدام التلسكوب فقط، مع كونها صعبة في الشرق والوسط، وتحتاج سماء صافية جدا لتمكن الرؤية.

ولمعرفة معاني هذه الأرقام تجدر الإشارة إلى أن أقل مكث لهلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة كان 29 دقيقة، أما أقل عمر هلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة فكان 15 ساعة و33 دقيقة، ولا يكفي أن يزيد مكث الهلال وعمره عن هذه القيم لتمكن رؤيته، إذ إن رؤية الهلال متعلقة بعوامل أخرى مثل بعده الزاوي عن الشمس وبعده عن الأفق وقت رصده.

ونشر المركز خريطة تبين مدى إمكانية رؤية الهلال، في 29 يونيو، من جميع مناطق العالم يمكن قراءتها على النحو التالي: