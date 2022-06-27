أرادت تكريم والدتها المتوفاة.. تفاعل لافت مع تصرّف مؤثر لعروس خلال حفل زفافها (فيديو)

انتشر على موقع التواصل الاجتماعي (تيك توك) مقطع فيديو للحظة مؤثرة، ظهرت فيها عروس في حفل زفافها ترقص مع والدها ومجسّم من الكرتون لوالدتها الراحلة.

وقالت صحيفة (نيويورك بوست) الأمريكية، إن ناتالي مولكاهي (27 عامًا) قررت تكريم والدتها التي توفيت عن عمر يناهز 67 عامًا في يناير/كانون الثاني 2021، بعد معركة استمرت عامين مع السرطان.

وتابعت أن العروس من مدينة رتفوردشاير بإنجلترا فكّرت في طريقة لتكريم والدتها في يومها الخاص، ما دفع العائلة لإحضار قطع من الورق المقوى بحجم والدتها المتوفاة.

وتزوجت ناتالي من كارل مولكاهي في مدينة قبرص، وفق الصحيفة، وأظهر مقطع فيديو العروس وهي تخطو إلى حلبة الرقص مع والدها كولين توماس (69 عامًا) لأداء رقصة الأب وابنته.

ونشرت العائلة مقطع الفيديو للحظة المؤثرة على موقع تيك توك وحصد عشرات آلاف المشاهدات في غضون أيام قليلة.

وقالت العروس لصحيفة (ديلي ميل) البريطانية إن طبيب والدتها كان قد أخبرهم أن أمامها أسابيع قليلة لتقضيها مع الأسرة في فترة عيد الميلاد لعام 2020.

وتابعت “كنت وشقيقاتي الأربع وأبي حاضرين عندما توفيت، كان أتعس يوم في حياتنا، حضر أحفادها أيضًا وتمكنوا من توديعها”.

وبعد وفاتها، قررت إحدى شقيقات ناتالي صنع مجسم لوالدتها من الورق المقوّى بحجمها الطبيعي، حتى تكون حاضرة معهم في كل الأحداث والمناسبات العائلية.

وقالت ناتالي “قبّلناها ورقصنا معًا على إحدى أغانيها المفضلة (ويند بينيث ماي وينجز) لبيت ميدلر”، وتابعت “المرأة المميزة في حياتي حضرت يومي المميز، الأمر عاطفي ويدعو للبكاء، لكن كان لا بد منه”.