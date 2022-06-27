“عاشق الجزائر”.. طفل أمريكي يقرأ “بالعربية” رسالة مؤثرة من مدينة وهران (فيديو)

التقط طفل أمريكي مقطع فيديو سيلفي مع المدرب الجزائري جمال بلماضي، وشجع فيه البلد المضيف على هامش ألعاب البحر الأبيض المتوسط في مدينة وهران.

وقرأ الطفل ماثيو هيل (12 سنة) بلغة عربية رسالة مؤثرة قال فيها “يشرفني وجودي هنا في الجزائر. هذه أجمل تجربة لي”، وأكد أنه عانى من التنمر في المدرسة لسنوات بسبب إصابته باضطراب طيف التوحد.

وقال الطفل الملقب بـ”عاشق الجزائر” إن حلمه أن يصبح سفير أمريكا في الجزائر، موضحًا أنها واحدة من أكبر دول العالم لكنه لا يعتبرها كبيرة الحجم فقط، بل بدفء أهلها أيضًا.

ووجهت الجزائر دعوة للطفل ماثيو لحضور ألعاب البحر المتوسط، بعد أن نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي قال فيه إن “حلمه الوحيد هو زيارة الجزائر”.

وأفاد الطفل بأنه تأثر بقصة الجزائر الثورية ضد الاستعمار، وقالت سفيرة الولايات المتحدة إليزابيث مور أوبين في تغريدة إنها تمنت الترحيب بماثيو بنفسها بعد أن أجرت معه مكالمة فيديو سابقة، وإنها سعيدة بتحقيق حلمه.

تمنيت لو كان بإمكاني الترحيب به شخصيًا ، لكنني سعيدة جدًا بأن حلم ماثيو هيل بزيارة الجزائر قد تحقق. ماثيو طفل من فلوريدا يبلغ من العمر 12 سنة. شكرا @Algeria_MFA @Ambalgindc @Lamamra_dz #Oran2022 https://t.co/4PUKnbHkuq — US Embassy Algiers (@USEmbAlgiers) June 23, 2022

وزار ماثيو سابقًا، سفارة الجزائر في الولايات المتحدة والتقى بالسفير أحمد بوطاش، حيث تلقى دعوة مع والدته وجدته لزيارة الجزائر.

وكانت الجماهير قد خصصت استقبالًا استثنائيًا في الملعب لمدرب الفريق الوطني جمال بلماضي، في مدينة وهران التي تستضيف ألعاب البحر الأبيض المتوسط ما بين 25 يونيو/حزيران و6 يوليو/تموز المقبل.

وقاد بلماضي الجزائر للظفر ببطولة كأس العرب 2021 بعد فوزها على تونس بهدفين دون مقابل في المباراة النهائية للبطولة على ملعب البيت في مدينة الخور القطرية.

وانطلقت الفعاليات، مساء السبت، بملعب المركب الأولمبي (ميلود هدفي) بحضور رئيس البلاد عبد المجيد تبون وضيوف من عدة دول ومنظمات.

وحضر حفل الافتتاح أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ضيفًا للشرف بدعوة من تبون.

كما حضر الحفل القبطانان الحاكمان لسان مارينو أوسكار مينا وباولو رونديلي ونائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي ووزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورجيزي والأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط كمال ناصر.